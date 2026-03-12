Горэлектротранс стал источником тем для конкурса школьных проектов «Сириуса»

В петербургском Горэлектротрансе прошла встреча с учениками первого ГЭТ-класса, открытого на базе 7 класса школы №334 Невского района в 2025 году. Они готовятся принять участие в конкурсе учебных проектов в школах-ассоциированных партнерах образовательного центра «Сириус». На исторической площадке первого в городе троллейбусного парка на Сызранской улице школьники познакомились с устройством контактной сети, а также обсудили свои конкурсные проекты.







В наши дни часть исторической территории первого в Ленинграде троллейбусного парка занимает Управление СПб ГУП «Горэлектротранс». При этом площадка сохраняет действующие функции, здесь сохранена контактная сеть и возможность троллейбусного движения. Для конкурсных проектов учащиеся специализированного ГЭТ-класса школы №334 выбрали темы, имеющие практическое значение не только для развития транспортной сферы, но и для повышения экологической безопасности современного мегаполиса.

Куратором этой работы со стороны Горэлектротранса выступает советник директора предприятия - начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Сергей Китаев. Под его руководством юные транспортники исследуют вопросы утилизации и продления срока службы литий-ионных батарей, применяемых в троллейбусах с увеличенным автономным ходом, изучают проблему обрывов контактной сети, а также оценивают перспективы использования водорода в городском транспорте.

Работа со школьниками ведется в рамках программы ранней профориентации, принятой в Горэлектротрансе. Ребята знакомятся с особенностями функционирования городского электрического транспорта, работой различных подразделений предприятия, а также исследуют актуальные проблемы транспортной отрасли.