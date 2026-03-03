Блокадная радость: 84 года назад в Ленинграде был запущен грузовой трамвай

8 марта 1942 года, в самое тяжёлое для Ленинграда время, блокадники услышали вновь стук колёс по рельсам. Это были грузовые трамваи. Они были призваны на помощь ленинградцам при очистке города от мусора, снега, нечистот, скопившихся на улицах и во дворах после тяжелейшей зимы 1941-1942 гг.



28 февраля 1942 года горком ВКП (б) постановил открыть с 10 марта грузовое трамвайное движение. Первоочередной задачей было привести в рабочее состояние контактную и путевую сети. Память о том, как решалась эта задача, и в наше время бережно хранят работники Горэлектротранса.

«Самая первая тяговая подстанция, которую мы включили в блокаду, была №15 на Можайской улице, 19. Она вечером 7 марта 1942 года подала напряжение в контактную сеть трамвая на Загородный проспект. И с 8 марта началось движение грузовых вагонов для расчистки путей. А 15 апреля было запущено пассажирское движение. Для этого мы готовились и по контактной сети, и по путям. Движение осуществлялось практически с Васильевского острова», - рассказал инженер I категории Энергохозяйства, ветеран СПб ГУП «Горэлектротранс» Юрий Студзинский.

С запуском грузовых вагонов очистка города набирала темп. С 27 марта по 15 апреля были убраны миллионы квадратных метров, вывезено порядка 1 млн тонн мусора, льда, нечистот.



Трамваи также использовали для заготовки дров, транспортировки материалов для промышленных предприятий, строительства оборонительных сооружений. Стоит напомнить, что большое количество экспонатов было перевезено грузовым трамваем из коллекций Эрмитажа в целях их эвакуации.



Движение подвергалось мощному обстрелу. Так, летом 1942 года, когда грузовые трамваи перевозили «Кабель жизни» от завода «Севкабель» к железнодорожным путям, а женщины и дети загружали последние барабаны, около них разорвался снаряд. Часть работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома погибли, но приказ Военного совета фронта был выполнен: по дну Ладоги от Волховской ГЭС пошёл ток, который дал городу не только свет, но и надежду на жизнь.



Сегодня, 8 марта, мы ещё раз вспоминаем подвиг женщин, которые трудились в подразделениях ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления. Почти 90% слесарей-ремонтников подвижного состава, электриков в Энергослужбе и ремонтных рабочих в Службе Пути, а также 99% вагоновожатых, были женщины. Они выполняли тяжёлую физическую работу, которую до войны могли вынести только мужчины. Силы придавала вера в то, что трамвайный звонок всё же зазвучит и пробьёт мёртвую блокадную тишину. 15 апреля 1942 года это произошло, с тех пор трамвайный звонок навсегда стал символом выжившего несломленного Ленинграда.