Как изобретатель трамвая Фёдор Пироцкий вошёл в культурный код российских городов

В первый день весны исполнился 181 год со дня рождения изобретателя российского трамвая Федора Аполлоновича Пироцкого. В честь годовщины рассмотрим, как в наши дни увековечена память о создателе прогрессивного транспорта, опередившего время на несколько десятилетий.

Свои первые исследования по передаче энергии на расстояние Фёдор Пироцкий провёл в 1876 году под Сестрорецком, а уже в 1880 году в Петербурге – впервые в России, да и во всем мире – продемонстрировал запуск настоящего трамвайного вагона на электрической тяге, переделанного из вагона конки.

Правда, из-за противодействия владельцев конно-железных дорог инженер так и не дождался пуска трамвая на родине изобретения, в Петербурге, и умер в большой нужде в 1898 году. Тем не менее, он навсегда изменил ход развития городского общественного транспорта.

В наши дни в Петербурге имя Фёдора Пироцкого не забыто. Например, несколько лет назад он стал героем стрит-арта, на время появившись на одном из уличных шкафов в Центральном районе. А на Московском проспекте, на брандмауэре дома 91 возле Трамвайного парка №1 в темное время суток можно увидеть световую проекцию с портретом Пироцкого. Также сквер в Дегтярном переулке возле Невской ратуши, где и проходили опыты Пироцкого, назван именем изобретателя трамвая.

Память об эксперименте Пироцкого по запуску первого электрического трамвая закодирована в номере 114, присвоенном музейному вагону конки из Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Конка именно под таким номером стала первым в мире электрическим трамваем.

Из Петербурга перенесемся в Курск. Здесь в 2024 году появился мурал по эскизу московского художника. Курск был пятым городом в Российской империи, где открылось трамвайное движение. Произошло это в 1898 году. А в Петербурге - лишь в 1907 году.