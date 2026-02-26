Службе Энергохозяйства Горэлектротранса исполняется 92 года

«Все уходят домой, в то время как Энергохозяйство приступает к решению важных задач. Основные – решаем в ночное время. Для их выполнения у нас выделены всего 3 часа, это период «отдыха» электротранспорта. Наши труды не видны, но без них не было бы бесперебойной работы трамвайных и троллейбусных рейсов», – говорят сотрудники службы. Днём же Энергохозяйство оперативно отрабатывает аварийные заявки, выполняют плановые работы и готовятся к ночным сменам. Энергетическая служба «Лентрамвая» была создана 1 марта 1934 года. И вот уже 92 года она круглосуточно обеспечивает стабильную работу петербургского электротранспорта.

Система энергоснабжения электротранспорта активно развивалась и продолжает совершенствоваться вместе с городом. В работу службы входят строительство узловых устройств (пересечения и стрелки), установка подвески контактной сети, прокладка новых кабельных линий постоянного тока, внедрение инженерных решений для мостов с разводными пролётами, участие в строительстве новых тяговых подстанций и реконструкции существующих, и, конечно, обслуживание всей инфраструктуры. Внедряются инновационные технические решения, благодаря чему увеличивается скорость движения подвижного состава, сокращаются задержки транспорта, снижаются вибрации и, в целом, уровень шума.





«92 года для истории государства – это лишь отрезок. Для Энергохозяйства – это целая жизнь. Мы стараемся работать также уверенно, как и наши предшественники. С реализацией программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» было отреставрировано три тяговых подстанции. В прошлом году была введена в эксплуатацию новая подстанция №8, в этом – началась реставрация следующей подстанции №5 на Большой Подьяческой улице (четвёртой по счёту). За последние годы инфраструктура энергоснабжения подвижного состава стала надёжнее», – отмечает начальник Энергохозяйства Александр Щербань.

Аварий на сетях избежать невозможно, но по словам начальника службы, их стало меньше. Один из последних масштабных случаев произошёл на днях на Дальневосточном проспекте. При строительстве Большого Смоленского моста рабочие повредили три фидера (питающую линию тока). Сотрудникам ГЭТ пришлось принимать решение на месте. Впрочем, они это делают всегда и как говорят «ситуации бывают разные, к ним никогда нет готовых решений, надо проявлять смекалку». Чтобы движение электротранспорта не пострадало, они перевели его на резервную схему электроснабжения. Аварию устраняли в течение трёх дней.

Главная ценность Горэлектротранса – люди, которые трудятся на предприятии. На сегодняшний день фактическая численность сотрудников Энергохозяйства составляет 400 человек.





Алексей Ладейщиков сейчас главный инженер контактной сети. В Энергохозяйство пришёл в 1997 году на практику электромонтёром. И…остался. Учился у профессионалов, так называемой «старой гвардии». Своими наставниками считает Владимира Ивановича Шмойлова и Рудольфа Николаевича Фенина, которые посвятили службе почти полвека.

«Хоть я и работаю в пятидневку, но бывает, что выхожу и ночью, и в выходные. Работа сложная: в любое время суток, при любой погоде, на высоте, в сложной дорожной обстановке приходится обслуживать контактную сеть. Но мы же несём счастье людям! Благодаря нам пассажиры могут вовремя добраться до нужного места. Наша сеть – самая передовая в стране. В 70-х мы задали эту планку. В 80-х мы стали самым трамвайным городом мира, остаёмся таким и сейчас. Мы лидеры и по протяжённости, и по сложности устройства контактной сети, в том числе и на разводных мостах. Её можно увидеть также на Заневской и Светлановской площадях, на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы, где есть и трамвайное, и троллейбусное движение», – рассказывает главный инженер контактной сети Алексей Ладейщиков.



Его коллега, электромонтёр Вячеслав Смирнов тоже начинал с практики. В отдел автоматики и телемеханики пришёл в 2018 году на 4 месяца. На предприятие вернулся в 2021-м после армии, уже дипломированным специалистом.









«Я обслуживаю системы связи и управления тяговых подстанций. Работу люблю, здесь нет рутины, каждый день что-то новое узнаёшь. Нравится, что ты не привязан к месту и пока идёшь от одного объекта на другой, наслаждаешься архитектурой нашего прекрасного города. Приятно, что мы работаем для людей. Чтобы друзья, родственники могли доехать от точки А до точки Б. И Энергохозяйство для меня ценно людьми, которые здесь трудятся. У нас работа среди машин, но их обслуживают люди. Без них ничего не получится, даже несмотря на автоматизацию», – считает электромонтёр Вячеслав Смирнов.



Круглосуточно за безопасность электросети на линии отвечают 12 эксплуатационных бригад, общее руководство которыми ведётся дежурными сменами электродиспетчерского отдела. Эти бригады сосредоточены в разных районах Петербурга. Людям помогают и машины. В Энергохозяйстве полностью обновлена спецтехника. Это автовышки, которые идут по рельсам, и вагон-вышки, электротехническая лаборатория, телескопы. Постоянно на линии дежурят 20 машин, 5 – всегда остаются в резерве.









Сегодня Энергохозяйство – это 1890 км одиночного контактного провода трамвая и троллейбуса, 1151 км кабельной сети, 433 электрические стрелки троллейбуса, 87 тяговых подстанций.



И им есть, чем поделиться даже с подрастающим поколением. Энергохозяйство заключило соглашение с детским садом №30 Петроградского района в рамках программы ранней профориентации. На данный момент образовательные мероприятия уже ведутся ещё и в двух учреждениях: гимназиях №№ 70 и 85.