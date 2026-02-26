41-й пошёл! Троллейбусный парк №6 встретил свой новый год

Самый молодой троллейбусный парк с наступлением весны отметил день рождения. 1 марта 1985 года в Приморском районе на линию вышли первые два троллейбуса маршрута № 40 (хотя парк официально был открыт 1 января). Имена водителей-первооткрывателей в парке помнят до сих пор. Это Халиль Курмаев и Владимир Логинов. Сегодня в «шестом» парке троллейбусов намного больше – 153 единицы, 87 из которых – современные ТУАХ. К слову, именно здесь и начали первыми в Петербурге эксплуатировать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Есть в парке и учебные троллейбусы, их 4. На полигоне (в ГЭТ их два, считая Сызранскую 15) проходят практические занятия с молодыми водителями.



Из парка на Аэродромной троллейбусы направляются по 8 маршрутам: №№2, 23, 25, 31, 34, 40, 50, 52 «Катюша» в Выборгском, Калининском, Петроградском и Приморском районах. Самые популярные из них №№31, 2, которые в день перевозят соответственно 35 и 30 тысяч пассажиров. А если обратиться к статистике за прошлый год, всего шестой троллейбусный перевёз почти 25 млн человек. Вся маршрутная сеть составляет 80, 2 км.



«Наш парк пополняется как новым подвижным составом, так и новыми молодыми квалифицированными кадрами. Наставничество у нас играет большую роль в формировании навыков в работе. Мы работаем на перспективу! Опыт таких коллег, как заместителя директора парка по ремонту подвижного состава Андрея Кочнева и помощника директора по безопасности движения Александра Волоха, работающих много лет в системе ГЭТ, определяет решение поставленных задач», – отметил директор Троллейбусного парка №6 Владимир Гонтарь.



В шестом троллейбусном трудятся 735 человек. Здесь есть и молодые сотрудники, и династии. У каждого – своя история. Например, заместитель директора по организации перевозок Алёна Лагуткина начала свой профессиональный путь в 2009 году. Сначала была кондуктором, кассиром, водителем, начальником маршрута. Этапов было много. На её глазах парк менялся. Как само здание: был ремонт – заменили трубы, электрику, мебель, установили кондиционеры, обновили актовый зал, установили в нём новую сцену, проектор. Так и модернизировался подвижной состав: от «ЗиУ-9» до самых современных новых моделей.



«Работа ответственная. Моя задача, чтобы троллейбусы вовремя вышли из парка. Нужно правильно выстраивать коммуникацию с водителями, понимать их. Например, недавно ко мне обратился иногородний водитель 3 класса, он не мог получить 1 класс, которому соответствовал в своём городе по трудовой книжке, мы помогли. Вы бы видели, какая радость была в его глазах! Это ценно. Чтобы привлечь к нам молодые кадры, я придумала интересный ход: проводить собеседование не в кабинете, а в троллейбусе, чтобы погружать будущих коллег в нашу транспортную обстановку. Им это оказалось интересно! А ещё в Горэлектротрансе есть акция «Приведи друга». Если наши коллеги приводят в парк на работу кондуктора или водителя, и они трудоустраиваются к нам, то наши активисты получают премию, за выплатой которой я слежу. Составляет она 25 и 30 тысяч рублей», – поделилась новшествами Алёна Лагуткина.



В планах у амбициозного шестого троллейбусного продолжать развитие маршрутной сети, с учётом увеличения в городе новостроек, социально-значимых объектов, спортивно-развлекательных центров и повышать качество, комфорт и безопасность.