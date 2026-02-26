В Службе движения прошла встреча с инспекторами дорожного надзора Кировского района

Представители отдела Госавтоинспекции УМВД России по Кировскому району провели обучение по информационному взаимодействию с инспекторами районного дорожного надзора и отделениями Службы движения. Встреча впервые состоялась в Управлении Горэлектротранса на Сызранской улице, ранее дни безопасности движения проходили в парках и других структурных подразделениях ГЭТ. В обсуждении актуальных вопросов безопасности также принял участие начальник Службы безопасности движения ГЭТ Алексей Лепешкин.

Профессиональный интенсив охватил злободневные вопросы для движенцев: действия работников предприятия в случаях, когда на маршрутах городского электрического транспорта выявлены недостатки улично-дорожной сети, которые ставят под угрозу безопасность движения; эффективное взаимодействие с Комитетом по транспорту; сезонные случаи, связанные с особенностями уборки снега; выявление и устранение дефектов дорожного покрытия; ограждение трамвайных путей.



В беседе со стороны Госавтоинспекции УМВД России по Кировскому району приняли участие врио заместителя начальника, капитан полиции Николай Башкардин и государственный инспектор дорожного надзора, старший лейтенант полиции Артем Налимов.



Обсудили одну из самых острых сезонных проблем. Так, после уборки снега спецтехникой, бывает, что на остановочных пунктах остаются снежные валы. Также известны случаи, когда они попадают на пути, создавая электротранспорту помеху при движении. Николай Башкардин напомнил о порядке действий в случаях обнаружения серьёзных нарушений при уборке улично-дорожной сети, которые допускают подрядные организации. В целях соблюдения требований государственных стандартов и обеспечения безопасных условий дорожного движения следует оперативно направить информацию в подведомственные структуры Комитета по благоустройству. На устранение нарушения дается не более трех дней. Пока тенденция в решении этой проблемы положительная. Однако в случае отсутствия работы по ликвидации снежных заносов необходимо обращаться в Госавтоинспекцию, так как это является административным правонарушением и должно быть рассмотрено с точки зрения КоАП.



Вопрос по ограждению обособленных трамвайных путей был рассмотрен на примере конкретного адреса: улица Маршала Казакова, 22. Здесь проектом предусмотрены дорожные ограждения, однако некоторые элементы отсутствуют, что ухудшают условия движения трамвайных маршрутов и не обеспечивают безопасность дорожного движения. На текущий момент этот вопрос с Комитетом по благоустройству не решён. Представители отдела Госавтоинспекции заверили, что ведется активная работа по определению балансодержателя ограждений и наблюдается положительная динамика в решении данного вопроса.



Также гости ответили на интересующие вопросы представителей Службы движения.