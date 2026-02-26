Гимназия №85 и Энергохозяйство вошли в программу ранней профориентации ГЭТ

В феврале в Энергохозяйстве Горэлектротранса на набережной реки Карповки встречали новых юных друзей. В рамках программы ранней профориентации подразделение заключило соглашение о сотрудничестве с гимназией №85 Петроградского района. Сразу после знакомства учащимся 10-11 классов рассказали о специфике работы Энергохозяйства, а также об истории службы.



Старшеклассникам объяснили, что Энергохозяйство Горэлектротранс представляет собой сложную систему, ключевыми элементами которой выступают контактная и кабельная сети, тяговые подстанции, а также подразделение сигнализации, централизации и блокировки. «Мозгом» подразделения является Энергодиспетчерский отдел. Для быстрого устранения аварий и минимизации задержек коллектив несет вахту круглосуточно.



История Энергохозяйства началась 1 марта 1934 года, тогда появилась энергетическая служба «Лентрамвая», которая не прекращала свою работу и в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая движение трамваев в блокадном Ленинграде.



Гимназия №85 это уже третий партнер Энергохозяйства в рамках программы ранней профориентации. Служба также сотрудничает с детским садом №30 и с гимназией № 70 Петроградского района. Для детей проводятся экскурсии по подразделению и другие образовательные мероприятия на тему электрического транспорта.