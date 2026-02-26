Итоги 2025 года по программе развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее»

В 2025 году продолжилась реализация комплексной программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», предполагающей обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры ГЭТ. По итогам 2025 года из 14 контрактов разных лет на поставку техники полностью исполнены 12 (на момент публикации уже 13), открыты маршруты троллейбусов с увеличенным автономным ходом №51 «Женечка» и №52 «Катюша», отремонтировано около 25 км одиночного трамвайного пути, завершены реконструкция Трамвайного парка №7 и реставрация исторической подстанции на 11-й Красноармейской, стартовала реконструкция троллейбусного депо на Сызранской ул. и реставрация подстанции на Большой Подьяческой ул.
В рамках программы развития, начиная с 2022 года в разные годы было заключено 14 контактов на поставку новой техники: 7 «трамвайных» и 7 «троллейбусных». Таким образом, законтрактовано 338 трамваев и 435 троллейбусов. На конец 2025 года по ним получено 435 троллейбусов и 333 трамвая.
Из этого числа в 2025 году поступило:
-
92 троллейбуса, в том числе 36 троллейбусов с увеличенным автономным ходом;
-
61 трамвай.
На конец 2025 года в инвентарном парке СПб ГУП «Горэлектротранс» 346 трамваев с системой активной безопасности и помощи водителю (АБПВ).
Структура нового инвентарного парка
Трамваи
-
Трамвайный парк № 3 – в 2025 году стал монопарком, состоящим из вагонов АО «Уралтрансмаш» («Довлатов» и «Достоевский»);
-
Трамвайный парк № 7 – монопарк, состоящий из вагонов ПК ТС;
-
Трамвайный парк № 8 – концентрация вагонов ПК ТС;
-
Трамвайный парк № 5 – концентрация вагонов УКВЗ.
Троллейбусы
-
Троллейбусный парк № 2 – в 2025 году стал монопарком, состоящим из троллейбусов «Белкоммунмаш»;
Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк – монопарк, состоящий из троллейбусов «Транс-Альфа».
Задача: модернизация, реконструкция, техническое перевооружение инфраструктуры энергоснабжения городского электрического транспорта Санкт-Петербурга.
Развитие инфраструктуры энергоснабжения в 2025 году
-
отреставрировано историческое здание действующей тяговой подстанции №4 на 11-й Красноармейской ул;
-
началась реставрация исторического здания действующей тяговой подстанции №5 на Большой Подьяческой улице;
-
внедрена в систему электроснабжения городского электрического транспорта тяговая подстанция №8 на ул. Жукова.
Контактная сеть:
-
продолжается замена контактного провода контактной сети;
-
модернизирована подвесная система контактной сети протяженностью 13,3 км;
-
реконструирована контактная сеть протяженностью 11,5 км.
Кабельная сеть:
-
реконструирована кабельная сеть протяженностью 25,6 км.
Тяговые подстанции:
-
модернизирована телемеханика 19 тяговых подстанций;
-
выполнен комплекс работ по ремонту здания РДП-1 и создания информационно-управляющего комплекса;
-
замена 11 силовых трансформаторов и 115 единиц сопутствующего оборудования тяговых подстанций.
Задача: Улучшение качества обслуживания пассажиров. Создание и развитие магистральных маршрутов трамваев.
Новые маршруты и оптимизация действующих маршрутов
-
С 1 февраля 2025 года трасса трамвайного маршрута №41 была продлена до к/ст «Сенная площадь». Маршрут №41 обслуживают двухкабинные трамваи для разворота по технологии трамвайного съезда возле метро «Сенная».
-
С 10 марта 2025 года трамвай №6 и с 8 июля трамвай №3 направлены по Боткинской ул. до трамвайного съезда у Финляндского вокзала на двухкабинном подвижном составе. Исключено движение по улицам со скоплением транспорта: ул.Академика Лебедева, ул.Комсомола, пл.Ленина.
-
С 15 апреля 2025 года троллейбусный маршрут № 2 продлен по пр.Королева до конечной станции «Плесецкая улица».
-
С 29 июня 2025 года при закрытии станции метро «Парк Победы» изменена трасса троллейбусного маршрута № 26. На период закрытия троллейбусы №26 направлены по пр.Космонавтов и Кузнецовской ул.
-
С 30 июня 2025 года при закрытии станции метро «Парк Победы» организовано движение трамвайного маршрута № 29В от Трамвайного парка №1 до конечной станции «пр.Юрия Гагарина» в рабочие дни.
-
С 16 июля 2025 года в Выборгском и Приморском районах организованы троллейбусные маршруты, которые в качестве комплиментов женщинам-водителям сделали именными: №51 «Женечка» и №52 «Катюша».
-
С 27 декабря 2025 года в связи с открытием станции метро «Юго-Западная» продлена трасса трамвая №56 от Стрельны до метро «Юго-Западная».
Задача: полное приведение путевого хозяйства в нормативное состояние под современный подвижной состав поставок последних лет.
Динамика ремонта трамвайных путей
|
Год выполнения ремонта
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Всего
|
Всего (км, одиночного пути)
|
14,1
|
21,57
|
27,54
|
29,96
|
24,26
|
117,43
В 2025 году отремонтировано 24,26 км оп:
-
по заказу Дирекции транспортного строительства (ДТС): 21,15 км оп4
-
хозяйственным способом (силами 3-й дистанции Службы пути): 1, 94 км оп;
-
по заказу ГЭТ силами подрядной организации: 1,17 км оп
Задача: реконструкция и модернизация трамвайных и троллейбусных парков предприятия для обеспечения бесперебойной работы депо, технического обслуживания и подготовки выпуска на линию современного подвижного состава.
Итоги 2025 года:
-
Завершилась реконструкция здания депо в Трамвайном парке № 7. Выполняются строительно-монтажные работы по реконструкции путевого хозяйства с внедрением автоматизированной системы управления движением и выполнением работ по благоустройству.
-
Началась реконструкция здания депо первого в городе троллейбусного парка на Сызранской улице.
-
Продолжаются работы по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной и рабочей документации для реконструкции здания депо Трамвайного парка №5.
-
Началось проектирование трамвайного парка во Фрунзенском районе.
-
Завершены проектные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание Выборгской понижающей подстанции городского трамвая» на Лесном проспекте.
-
Проходит экспертизу проект реконструкции здания клуба в ДОЛ «Зарница».
-
Продолжается реконструкция трех детских спальных корпусов в ДОЛ «Зарница».
Состоялись конкурсные процедуры, определился подрядчик, заключен договор и ведутся подготовительные работы по объектам:
-
реконструкция зданий депо Трамвайного парка №3.
-
реконструкция зданий сооружений для нужд Автобазы.