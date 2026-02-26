Итоги 2025 года по программе развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее»

В 2025 году продолжилась реализация комплексной программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», предполагающей обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры ГЭТ. По итогам 2025 года из 14 контрактов разных лет на поставку техники полностью исполнены 12 (на момент публикации уже 13), открыты маршруты троллейбусов с увеличенным автономным ходом №51 «Женечка» и №52 «Катюша», отремонтировано около 25 км одиночного трамвайного пути, завершены реконструкция Трамвайного парка №7 и реставрация исторической подстанции на 11-й Красноармейской, стартовала реконструкция троллейбусного депо на Сызранской ул. и реставрация подстанции на Большой Подьяческой ул.

ПРОЕКТ «ОБНОВЛЕНИЕ 28»

(Служба подвижного состава)

В рамках программы развития, начиная с 2022 года в разные годы было заключено 14 контактов на поставку новой техники: 7 «трамвайных» и 7 «троллейбусных». Таким образом, законтрактовано 338 трамваев и 435 троллейбусов. На конец 2025 года по ним получено 435 троллейбусов и 333 трамвая.

Из этого числа в 2025 году поступило:

92 троллейбуса, в том числе 36 троллейбусов с увеличенным автономным ходом;

61 трамвай.

На конец 2025 года в инвентарном парке СПб ГУП «Горэлектротранс» 346 трамваев с системой активной безопасности и помощи водителю (АБПВ).

Структура нового инвентарного парка

Трамваи

Трамвайный парк № 3 – в 2025 году стал монопарком, состоящим из вагонов АО «Уралтрансмаш» («Довлатов» и «Достоевский»);

Трамвайный парк № 7 – монопарк, состоящий из вагонов ПК ТС;

Трамвайный парк № 8 – концентрация вагонов ПК ТС;

Трамвайный парк № 5 – концентрация вагонов УКВЗ.

Троллейбусы

Троллейбусный парк № 2 – в 2025 году стал монопарком, состоящим из троллейбусов «Белкоммунмаш»;

Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк – монопарк, состоящий из троллейбусов «Транс-Альфа».

ПРОЕКТ «ЭНЕРГИЯ 28»

(Энергохозяйство)

Задача: модернизация, реконструкция, техническое перевооружение инфраструктуры энергоснабжения городского электрического транспорта Санкт-Петербурга.

Развитие инфраструктуры энергоснабжения в 2025 году

отреставрировано историческое здание действующей тяговой подстанции №4 на 11-й Красноармейской ул;

началась реставрация исторического здания действующей тяговой подстанции №5 на Большой Подьяческой улице;

внедрена в систему электроснабжения городского электрического транспорта тяговая подстанция №8 на ул. Жукова.

Контактная сеть:

продолжается замена контактного провода контактной сети;

модернизирована подвесная система контактной сети протяженностью 13,3 км;

реконструирована контактная сеть протяженностью 11,5 км.

Кабельная сеть:

реконструирована кабельная сеть протяженностью 25,6 км.

Тяговые подстанции:

модернизирована телемеханика 19 тяговых подстанций;

выполнен комплекс работ по ремонту здания РДП-1 и создания информационно-управляющего комплекса;

замена 11 силовых трансформаторов и 115 единиц сопутствующего оборудования тяговых подстанций.

ПРОЕКТ «МАГИСТРАЛЬ 24»

(Служба движения)

Задача: Улучшение качества обслуживания пассажиров. Создание и развитие магистральных маршрутов трамваев.

Новые маршруты и оптимизация действующих маршрутов

С 1 февраля 2025 года трасса трамвайного маршрута №41 была продлена до к/ст «Сенная площадь». Маршрут №41 обслуживают двухкабинные трамваи для разворота по технологии трамвайного съезда возле метро «Сенная».

С 10 марта 2025 года трамвай №6 и с 8 июля трамвай №3 направлены по Боткинской ул. до трамвайного съезда у Финляндского вокзала на двухкабинном подвижном составе. Исключено движение по улицам со скоплением транспорта: ул.Академика Лебедева, ул.Комсомола, пл.Ленина.

С 15 апреля 2025 года троллейбусный маршрут № 2 продлен по пр.Королева до конечной станции «Плесецкая улица».

С 29 июня 2025 года при закрытии станции метро «Парк Победы» изменена трасса троллейбусного маршрута № 26. На период закрытия троллейбусы №26 направлены по пр.Космонавтов и Кузнецовской ул.

С 30 июня 2025 года при закрытии станции метро «Парк Победы» организовано движение трамвайного маршрута № 29В от Трамвайного парка №1 до конечной станции «пр.Юрия Гагарина» в рабочие дни.

С 16 июля 2025 года в Выборгском и Приморском районах организованы троллейбусные маршруты, которые в качестве комплиментов женщинам-водителям сделали именными: №51 «Женечка» и №52 «Катюша».

С 27 декабря 2025 года в связи с открытием станции метро «Юго-Западная» продлена трасса трамвая №56 от Стрельны до метро «Юго-Западная».





ПРОЕКТ «РЕЛЬСЫ 28»

(Служба пути)

Задача: полное приведение путевого хозяйства в нормативное состояние под современный подвижной состав поставок последних лет.

Динамика ремонта трамвайных путей

Год выполнения ремонта 2021 2022 2023 2024 2025 Всего Всего (км, одиночного пути) 14,1 21,57 27,54 29,96 24,26 117,43

В 2025 году отремонтировано 24,26 км оп:

по заказу Дирекции транспортного строительства (ДТС): 21,15 км оп4

хозяйственным способом (силами 3-й дистанции Службы пути): 1, 94 км оп;

по заказу ГЭТ силами подрядной организации: 1,17 км оп

ПРОЕКТ «ПАРКИ 28»

(Управление капитального строительства и ремонта)





Задача: реконструкция и модернизация трамвайных и троллейбусных парков предприятия для обеспечения бесперебойной работы депо, технического обслуживания и подготовки выпуска на линию современного подвижного состава.

Итоги 2025 года:

Завершилась реконструкция здания депо в Трамвайном парке № 7. Выполняются строительно-монтажные работы по реконструкции путевого хозяйства с внедрением автоматизированной системы управления движением и выполнением работ по благоустройству.

Началась реконструкция здания депо первого в городе троллейбусного парка на Сызранской улице.

Продолжаются работы по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной и рабочей документации для реконструкции здания депо Трамвайного парка №5.

Началось проектирование трамвайного парка во Фрунзенском районе.

Завершены проектные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание Выборгской понижающей подстанции городского трамвая» на Лесном проспекте.

Проходит экспертизу проект реконструкции здания клуба в ДОЛ «Зарница».

Продолжается реконструкция трех детских спальных корпусов в ДОЛ «Зарница».

Состоялись конкурсные процедуры, определился подрядчик, заключен договор и ведутся подготовительные работы по объектам: