В Горэлектротрансе провели праздничную встречу в честь 23 февраля

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ пригласил в гости сотрудников предприятия, которые вернулись из зоны СВО и продолжают работу в своих подразделениях. Во время беседы в неформальной обстановке за чашкой чая коллег поздравил врио директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.



На чаепитии поговорили о ценности мирной жизни и работы на предприятии. Обсудили корпоративную жизнь Горэлектротранса, работу Координационного совета по доступной среде, воспитание подрастающего поколения.

Константин Шостак пригласил бойцов в ДОЛ «Зарница», чтобы поддержать социальные проекты, в том числе направленные на патриотическое воспитание детей.



«Поколения воспитываются на исторических примерах. И, когда они не знают, к примеру, кто такой Ленин – это говорит о том, что не всё будет хорошо у этого поколения. История государства может быть разной: периодами хорошей, периодами поучительной. Как и в жизни любого человека бывает разное. Но есть определённые скрепы, общая история, которую надо знать, понимать и с опорой на неё двигаться вперед. Не лишним будет рассказать детям о защите Родины, о том, что вы возвращаетесь и продолжаете трудиться в мирной жизни», – отметил врио директора предприятия Константин Шостак.



Ветераны СВО поделились радостью от повседневных мирных дел после возращения. Конечно, есть период привыкания к работе, есть интерес заниматься своим образованием. Возвращаться домой – всегда хорошо, говорят они. Подарочные сувениры в Горэлектротрансе тоже выбрали с заботой о домашнем уюте и приготовили тёплые плюшевые пледы.



После чаепития и вручения подарков для гостей ЭВК провели экскурсию по уникальной трамвайно-троллейбусной экспозиции, которая продолжилась рейсом туристического трамвая.