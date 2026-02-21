«Доступный трамвай» проехал по туристическому маршруту

Горэлектротранс принял участие в организации акции «Доступный трамвай», посвящённой Дню защитника Отечества. 21 февраля Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ провёл экскурсию на трамвае «Довлатов» для участников СВО, представителей Ассоциации ветеранов СВО «Защитники Родины» и их семей. Встреча состоялась в рамках деятельности Координационного совета ГЭТ по доступной среде при поддержке региональной общественной организации инвалидов «Свет Феникса».

Трамвай «Довлатов» проехал по улицам Васильевского острова и Центрального района Санкт-Петербурга. Во время праздничного рейса экскурсию об истории электротранспорта и Северной столицы провел начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев.

Вагон «Довлатов» помимо своей основной транспортной функции также является городским гидом благодаря наличию окна-экрана «Белые ночи» с туристической информацией. Во время сегодняшних рейсов эта петербургская разработка оказалась в центре внимания участников поездки.

Сам вагон не случайно выбран для инклюзивной трамвайной поездки. Двухсекционный «литературный» трамвай представляет собой полностью низкопольный вагон, разработанный специально под особенности трамвайных путей Санкт-Петербурга.

Напомним, что с Ассоциацией ветеранов СВО «Защитники Родины» Горэлектротранс объединяет плодотворное сотрудничество. В декабре 2025 общественная организация подписала соглашение о вступлении в Координационный совет ГЭТ по доступной среде.