Опыт ДОЛ «Зарница» обсудили на семинаре «Индустрия детского отдыха»

Петербургский Горэлектротранс накануне принял участие в межрегиональном семинаре «Индустрия детского отдыха – 2026», который прошёл в историческом парке «Россия – моя история». На панельной дискуссии «Клиентоориентированность в детском отдыхе: как понимать и опережать ожидания семьи» рассмотрели пример организации детского отдыха в ДОЛ «Зарница».

Напомним, детский оздоровительный лагерь «Зарница», подведомственный Горэлектротрансу – одна из старейших детских здравниц в Ленинградской области. В 2026 году лагерю исполняется 72 года. В наши дни это современный профориентационный детский лагерь, прошедший масштабную реконструкцию и работающий всесезонно. В этом году в ДОЛ всего запланировано 7 смен, также «Зарница» развиваем формат трехдневных слётов. Например, в этом учебном году такие образовательные интенсивы прошли для учащихся лицея №393, для которого Горэлектротранс является индустриальным партнером в рамках проекта «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса».

«Современный детский лагерь — это не просто место для каникул, а пространство доверия, заботы и развития ребёнка. Сегодня родители ждут от лагеря продуманной программы, внимательного отношения к каждому ребёнку, прозрачной коммуникации и уверенности в том, что их сын или дочь находятся в комфортной, доброжелательной среде. И «Зарница» вполне может обеспечить удовлетворение таких потребностей», - рассказал на панельной дискуссии директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев.

В лагере Горэлектротранса внимательно относятся к каждому ребенку, делая его отдых особенно комфортным, разнообразным и полным положительных эмоций и впечатлений. Помимо профориентационной программы здесь много внимания уделяют досугу, включая активный отдых: в ДОЛ есть современный веревочный парк, трамвай-караоке, троллейбус-кинозал, велостанция, спортплощадки, баскетбол, пляжный волейбол. Также излюбленным развлечением ребят стали соревнования по спортивному ориентированию.

В основе подхода ДОЛ «Зарница» - внимательное отношение к потребностям детей, индивидуальный подход к каждому ребёнку, создание тёплой атмосферы в отрядах и постоянный диалог с родителями. А безопасность детей в местах отдыха для «Зарницы» - это незыблемый приоритет.