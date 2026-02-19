«Петербургские магистрали»: читайте в февральском выпуске

Февральский номер «Петербургских магистралей» хоть ещё и наполнен морозной зимней свежестью, но уже всё чаще слышны в нём отголоски приближающегося весеннего тепла. Ведь главным корпоративным событием станет для ГЭТ Масленица в ДОЛ «Зарница», анонс найдёте на 4 полосе.



Февральский выпуск, как и обязывает День защитника Отечества, получился мужским и суровым, ведь в этом месяце 85-лет исполнилось Аварийно-восстановительной службе «Носорог», а в ней работают преимущественно мужчины! Каждый «носорог» спасает не только трамваи, которые попали на линии в беду, но и всех участников движения нашего большого города. Впрочем, в стабильную работу городского электротранспорта вносит свой персональный вклад каждый сотрудник ГЭТ.

Также мы расскажем и покажем, какие творческие увлечения есть у наших дорогих мужчин. А в тексте «Время первых» поздравим с Днём рождения наши парки с гордым порядковым номером 1.

Праздничной атмосферы добавил в номер и наш любимый петербургский троллейбус, для которого 2026 год – юбилейный. Мы планируем провести его вместе с вами и вместе поздравить любимый транспорт с 90-летием на страницах «Петербургских магистралей». Для этого мы приготовили конкурс на новую рубрику и очень ждём ваших предложений на почту редакции.



Скачать новый выпуск газеты «Петербургские магистрали» можно в разделе «Пресс-служба».