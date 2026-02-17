Горэлектротранс и Нацпроектстрой подписали соглашение о намерениях развивать трамвайную сеть на юге города

Петербург планирует развивать южную трамвайную сеть с организацией маршрутов до Колпино и города-спутника «Южный». Соответствующее соглашение о намерениях по созданию новых линий подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, президент и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и гендиректор АО «Группа компаний Нацпроектстрой» Алексей Крапивин. 17 февраля соглашение о намерениях с АО «Группа компаний Нацпроектстрой» подписал петербургский Горэлектротранс.

В церемонии подписания, которая прошла в Трамвайном парке №7, приняли участие врио директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак и заместитель генерального директора АО «Группа компаний Нацпроектстрой» по коммерции Дмитрий Болотский.

Цель соглашения о намерениях – сотрудничество в целях реализации проекта по развитию трамвайной сети на юге Петербурга по маршрутам:

- вдоль Софийской улицы;

- вдоль Южной широтной магистрали;

- вдоль Волхонского шоссе;

- до города-спутника «Южный».

В рамках соглашения планируется организовать совместное взаимодействие и обмен информацией для подготовки и начала реализации проекта.

«В новейшей истории Петербурга это первые планы нового строительства трамвайной сети такого масштаба - сразу 4 линии общей протяженностью не менее 41 км. Петербург взял курс на развитие современного, комфортного, быстрого, экологически чистого, пассажироёмкого городского транспорта – трамвая, который является признаком благополучных и комфортных городов. Специалисты петербургского Горэлектротранса уверены, что их опыт и богатейшая история предприятия, будут востребованы в успешной реализации этого проекта», - отметил Константин Шостак.

Новая скоростная трамвайная сеть станет частью мощного каркаса городского трамвайного сообщения на юге Петербурга и обеспечит удобные транспортные связи между развивающимися территориями, включающими как жилую застройку, так и высокотехнологичные предприятия и деловые объекты.

«Расширение трамвайных маршрутов обеспечит интеграцию новых жилых кварталов в транспортную сеть и разгрузит трафик», - отметил Дмитрий Болотский.

Напомним, что создание южной трамвайной сети запланировано в соответствии с целями обновленного национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.