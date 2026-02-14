О любви к книгам

14 февраля отмечается Международный день дарения книг, объединяющий читающих людей. Книга - это лучший подарок, способный обогатить мир любого человека. Интересно, насколько чтение может стать общим хобби для людей совершенно разных профессий и рода занятий. Это мы и хотели показать в нашем опросе и поговорили с коллегами, что они любят почитать.

Александр Щербань, начальник службы энергохозяйства:

«Любимая книга из юности – «Мальчиш-Кибальчиш». Подарил бы: «История государства Российского». Коллегам советую сборник трудов Татищева «История Российская с самых древних времен». В профессии чаще всего обращаюсь к Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей. Есть книга, к которой возвращаюсь для себя, это «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина».

Артем Михайлов, руководитель проекта Центра управления проектами:

«Люблю произведения Льва Толстого. Подарил бы книгу «Фронтовой трамвай» автора Михаила Хрисановича Сороки. Коллегам посоветовал бы исторические романы Валентина Пикуля. В работе помогала техническая литература по обслуживанию трамваев и троллейбусов. Дома читаем с детьми сказки. А настроение поднимают «Двенадцать стульев».

Валерия Милованова, учащаяся Учебно-курсового комбината ГЭТ, будущий водитель троллейбуса:

«В детстве я читала «Гарри Поттера», сейчас больше люблю детективы. Предпочитаю бумажные книги. Детям подарила бы сказки, взрослым «Таинственную историю Билли Миллигана» Дэниела Киза. Коллегам посоветовала бы те книги, которые читаю сама. К книге «451 градус по Фаренгейту» возвращаюсь снова и снова. А настроение поднимает серия книг о «Гарри Поттере».

Дарья Тимофеева, руководитель Пресс-службы ГЭТ:

«Отвечу шуткой: что-то такое я читал, когда писал эту статью. Моим регулярным чтением является наша корпоративная газета «Петербургские магистрали» - и при подготовке нового выпуска, и при вычитке номера перед сдачей в печать и просто с точки зрения читателя. Всегда держу в голове вопрос: а будет ли интересно, любопытно, приятно встретиться с нашей газетой? Для этого постоянно ищем новые форматы, новое вдохновение, новый взгляд на темы, новых героев. Этим и делимся с читателями каждый месяц. А из классики люблю «Мертвые души» Гоголя, мне нравится метафора пороков, которые автор воплотил в своих героях. Очень хочется к старости не превратиться в Плюшкина. Как так получилось, что человек стал тем, кем стал – об этом можно и нужно много рассуждать».

Валерий Молодец, директор по реализации инфраструктурных проектов: