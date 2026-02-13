В ДОЛ «Зарница» проходит трёхдневный технический интенсив для лицея №393

Образовательный слёт в профориентационном транспортном лагере «Зарница» для учащихся лицея №393 - уже второй в этом учебном году. Горэлектротранс является индустриальным партнером лицея в рамках проекта «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса», соответствующее соглашение пописано в октябре 2025 года. В нынешней Научно-практической конференции «Зарничные магистрали» принимают участие учащиеся 8 и 9 классов. Любопытно, что в числе выпускников лицея - председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, он также провёл лекцию для участников конференции.

Трёхдневная Научно-практическая конференция «Зарничные магистрали» стартовала накануне, а сегодня лицеистов ждет насыщенный технический интенсив. В рамках проекта сотрудничества с Горэлектротрансом они готовят исследовательские проекты. Наставники юных учёных – представители транспортного блока Петербурга – подготовили тематические лекции. Полученные знания дети смогут применить при подготовке своих проектов. Лучшие работы будут представлены в образовательном центре «Сириус» в Адлере.

Техническую программу конференции открыл председатель Комитета по транспорту Денис Минкин. Он выступил с лекцией, посвященной развитию современного транспорта и поговорил с ребятами, каким будет городской транспорт через 10 лет. Аналитику вместе со слушателями провели на примере городского электрического транспорта. Так, без малого 10 лет назад в Петербурге появился новый вид транспорта – троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), сегодня в нашем городе крупнейшая сеть уже из 17 линий ТУАХ. Всего за 10 лет транспортная система Петербурга шагнула в новую реальность за счёт применения автономного хода. В числе технологий, не имеющих аналогов в мире – окно-экран «Белые ночи», установленное на новых трамваях «Довлатов» и «Достоевский». Такие решения делают городской электротранспорт ещё и уникальным явлением культуры.

В обсуждении будущего невозможно обойти тему искусственного интеллекта на транспорте. Врио директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак рассказал об опыте предприятия по эксплуатации «умных» трамваев и перспективного развития беспилотного транспорта. Он показал школьникам видео первого в истории соревнования человека с ИИ-автопилотом на конкурсе профмастерства водителей ГЭТ в 2024 году. В рамках программы эскпериментально-правового режима Горэлектротранс продолжает испытания вагона с ИИ-автопилотом на закрытом полигоне ПТО «Шаврова».

Заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов выступил с лекцией «Общие принципы построения системы городского пассажирского транспорта». Он рассказал об уличных и внеуличных видах транспорта, безрельсовых нескоростных и скоростных уличных системах, концепции электробусного транспорта, а также уникальных видах транспорта.

Начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Павел Поляков в своём выступлении остановился на системах «умного» трамвая, в том числе на системе приоритетного проезда. На сегодняшний день, в Горэлектротрасе около 240 трамваев, которые уже оснащены оборудованием V2X и позволяют водителю получать информацию о работе светофоров, расположенных на маршруте. Данная технология поможет водителю выбрать оптимальный режим движения, чтобы проехать перекрёсток без задержек.

Для лицеистов в ДОЛ «Зарница» также пройдут практические мастер-классы от Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог» и Энергохозяйства ГЭТ.

Учеба учёбой, но впереди выходные. Технический день сменит субботняя досуговая программа: богатырская горка с катанием на тюбингах, музыкальная викторина и дискотека.