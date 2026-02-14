Горэлектротранс присоединился к акции «Береги своё сердце»

Фото: Петербургский метрополитен

В Международный день осведомленности о пороках сердца на станции метро «Адмиралтейская» прошла социальная акция «Береги своё сердце». Акция «Зенита» и «Петербургского метрополитена» призвана привлечь внимание горожан к вопросам профилактики сердечно‑сосудистых заболеваний. Своим участием проект поддержали футболисты и руководители транспортного блока города. Петербургский Горэлектротранс в акции представил врио директора Константин Шостак.

В рамках мероприятия на станции «Адмиралтейская» установили велотренажёры, доступные для всех желающих. Участникам предлагалось крутить педали по 110 секунд. Со ссылкой на медиков организаторы объясняют: этого времени достаточно, чтобы сделать паузу в повседневном ритме и уделить внимание собственному здоровью и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вращение педалей – наглядная метафора такой профилактики, ведь даже минимальная физическая активность благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Руководители транспортных предприятий поддержали акцию собственным примером и тоже сели на велотренажер.

«Мы все занятые люди, но такие профилактические нагрузки по 110 секунд на велотренажере или любая другая аэробная активность реальны при любом графике. Я каждый день стараюсь ходить больше 10 тысяч шагов, например, передвигаюсь по предприятию пешком - не к себе вызываю, а хожу по кабинетам. Если есть возможность пройтись, то я однозначно иду пешком – до магазина, с детьми погулять, они играют на площадке, катаются на скейте или самокате, а я рядом с ними накручиваю шаги. В Горэлектротрансе 21 февраля планируется большой День здоровья в лагере «Зарница», с удовольствием погуляю по лагерю и всех коллег приглашаю к нам оздоровиться!», - говорит врио директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

Акция «Береги своё сердце» организована в рамках Недели осведомлённости о заболеваниях сердца при методической поддержке Комитета по здравоохранению.