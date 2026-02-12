В Горэлектротрансе отработали действия при снежных заносах

12 февраля 2026

Команда «Снежные заносы» была объявлена на предприятии приказом врио директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Константином Шостаком. Для линейных работников она означает особый скоростной режим, внимание на стрелочные переводы, оперативное информирование диспетчера, а для других профильных служб - работу в режиме повышенной готовности, отработку нештатных ситуаций и особое внимание процессу уборки снега на контрольных пунктах. Также подразделения отработали слаженные действия при неблагоприятных погодных условиях. В учениях приняли участие 67 сотрудников Службы движения, Службы пути, Аварийно-восстановительной службы «Носорог», Автобазы и трамвайных парков. 

 

После получения команды «Снежные заносы» трамвайные парки сформировали аварийные бригады и направили их в Службу пути для проведения инструктажа. Аварийно-восстановительная служба «Носорог» тоже выделила бригаду, а Автобаза приготовилась оперативно реагировать и оказывать содействие в перемещении аварийных команд.

 

В рамках тренировки диспетчеры оповестили водителей трамвая о необходимости снижения скорости движенияпри снежных заносах. Аварийная бригада под руководством представителя Службы пути выехала для имитации отключения электрических стрелок в целях организации уборки путей от снега. При снегопаде особое внимание уделяется очистке узлов и конечных пунктов от снега.

 

Тренировки по отработке слаженных действий в условиях снежных заносов в Горэлектротрансе проводят регулярно. Также сотрудники предприятия своими силами и силами подрядчика вывозят убранный снег на снегоплавительные пункты.

 

Собственными силами Автобазы, а также силами подрядчиков Службы пути и Службы движения с начала года вывезено почти 22 тыс. кубометров снега.

Предыдущая новость
Следующая новость
Пресс-службаНовости«Петербургские магистрали»СМИ о насАнонсы предстоящих мероприятийСпецпроектыЛюди трудаКорпоративные новости
Последние новости
14 февраля 2026