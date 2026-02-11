«Трамвайной скорой помощи» – 85 лет!

Сегодня Аварийно-восстановительная служба Горэлектротранса «Носорог» отмечает юбилей. 11 февраля 1941 года начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома Михаил Сорока издал приказ «объединить аварийную бригаду Службы Движения с центральным пунктом линейных слесарей Службы Подвижного Состава, организовав на их базе централизованный пункт аварийно-технической помощи». И вот, уже 85 лет сильные и цепкие «носороги» в любую погоду, в любой сезон оперативно выезжают на выручку трамваям. Заболеть состав может как различными неисправностями, так и вовсе ослабеть или запнуться, то есть сойти с рельсов. О том, как устроена АВС, расскажем в нашем материале.

Как это было

После войны аварийные бригады реорганизовали в Отдел линейных аварийных работ. На 12 конечных станциях трудились около ста человек. А машин было всего три. Они базировались в парках им. Блохина, Смирнова и на Стремянной улице. В начале 70-х годов Отдел переименовали в Цех линейных аварийных работ. Это время запомнится сотрудникам ГЭТ созданием машин с гидроподъёмным механизмом на базе автомобиля ГАЗ-53, благодаря чему время постановки вагонов на рельсы сократилось в разы.







С 1983 года более, чем на 30 лет службу возглавил Александр Майоров. Его называют создателем Аварийно-восстановительной службы в её современном виде. И, кстати, при нём на эмблеме службы появился носорог, чей рог внешне схож с клыком гидроподъёмника, с помощью которого слесари по ремонту подвижного состава поднимают многотонный трамвай. Только за первый год работы Александром Константиновичем был создан центральный пункт базирования аварийщиков на Хасанской улице, в котором находились сварочная, механическая, столярная, гидравлическая и электромастерская. А ещё через год был введён в эксплуатацию первый в СССР гидроподъёмник на базе ЗИЛ-130. В 1988 году у аварийщиков появился трактор «Кировец» К-701 с навесным гидрооборудованием – первый в стране. С его помощью можно было осуществить буксировку вагонов даже на участках с повреждённой контактной сетью, устранять сход вагонов с помощью гидравлических домкратов. Новая техника внедрялась постоянно, были созданы все условия для выполнения основной задачи – оперативной ликвидации аварий на трамвайных линиях города.

С конца 2016 по 2018 годы АВС руководил Александр Щеглов, который 40 лет проработал на предприятии и много лет в АВС. Свою трудовую биографию в ГЭТ он начинал с монтера в Службе пути. На должности руководителя он оптимизировал технологические процессы аварийных работ внедрением современного гидравлического оборудования.

Сергей Торопов пришёл в АВС тоже много лет назад – в 2010 году. В 2016-м стал заместителем начальника службы, а в 2018 года возглавил АВС. При нём продолжаются лучшие корпоративные традиции аварийщиков, а их тотемное животное «Носорог» стало частью официального названия службы.

Современные «Носороги»

Аварийно-восстановительная служба ГЭТ – передовая и инновационная. В связи с обновлением подвижного состава меняется и оборудование, которое используют бригады на выездах, что позволяет сохранить дорогостоящий электротранспорт и сократить время устранения неисправностей. За последние два года служба получила две новые машины, которые оснащены большим перечнем оборудования для подъёма и ремонта подвижного состава, в том числе и низкопольных вагонов.





Аварийные бригады базируются на десяти точках, охватывая весь город. На каждой дежурят от 3 до 5 слесарей АВС в сутки. Количество вызовов спрогнозировать невозможно, говорят работники. В одну смену может быть 8, в другую 3. Всего в службе трудится 141 человек. В их распоряжении – 13 единиц техники. А ещё «носороги» сами изготавливают детали, инструменты, которые помогают быстрее и качественнее справится с неисправностями состава.





«У нас есть сварочный участок, участок металлообработки, токарные, фрезерные станки. Оборудования у нас очень много. Большой процент оснащения мы делаем самостоятельно. Мы закрываем любые хозяйственные нужды и для себя, и для других подразделений. Также мы работаем с подшефными организациями, оказываем им помощь: детскому саду, детскому дому. Это требует хорошей ремонтной базы. Очень плотно работаем с нашим подшефным лагерем ДОЛ «Зарница». На это нужно тоже много сил, времени, труда, мощности», – говорит начальник Аварийно-восстановительной службы «Носорог» Сергей Торопов.



Фрезеровщик 5 разряда Сергей Овчаров в АВС работает 7 лет. Помимо основной работы занимается ещё и сваркой. Он придумал и воплотил в жизнь консоль для вспомогательного оборудования фрезерного универсального станка. «Вот оно наше мобильное приспособление, полка раскладывается и плотно встаёт к станку. Так, работники ремонтной мастерской перестали надрываться, раньше приходилось соединять два аппарата вручную», – рассказал Сергей Овчаров.



Он же вместе с токарем 5 разряда Виктором Костяковым, который работает в АВС уже 32 года и слесарем-ремонтником 6 разряда Александром Лещенко ежегодно внедряют рационализаторские предложения, за что неоднократно служба по результатам внутреннего аудита Горэлектротранса завоёвывала призовые места. Так, за последние два года они создали зажим для хранения пиломатериалов, универсальную насадку для сброса давления в шлангах и домкратах. А ещё установку на испытательный стенд для проверки выносных гидравлических домкратов.

«У нас с завода пришёл этот стенд для испытания домкратов. Мы его доработали для того, чтобы увеличить нагрузку на домкрат. Если он 8-тонник, значит, он должен дать 9 тонн максимум. Такой целостный получился», – показывает Александр Лещенко.





Ещё одна важная разработка – аварийная тележка для транспортировки трамвайной тележки с различными неисправностями. Её спроектировал бывший главный инженер АВС Роберт Содоловский.

Водители трамвая как компаньоны

Большое внимание в АВС уделяют обучению сотрудников. Для этих целей в службе есть большая база тренажёров и учебных экспонатов, они базируются на Хасанской улице и в ЭВК ГЭТ. Также разработаны технологические карты, инструкции по взаимодействию между службами. Так, на этапе обучения в УКК ГЭТ, будущим водителям трамвая рассказывают, как взаимодействовать со «спасателями» при устранении ими неисправности на линии. А ещё, они могут вживую посмотреть, как работает токоприёмник, освоить устройство подвагонной тележки.

От отца к сыну

Настоящая ценность для подразделений Горэлектротранса – люди, которые в большинстве случаев всю свою жизнь посвящают любимому делу – развитию городского электрического транспорта. А в АВС его ещё и спасают! Сотрудники активно участвуют в жизни Молодёжного совета. Сергей Комаров, слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряда, бригадир – состоит в Совете ветеранов ГЭТ. Но, пожалуй, отличительной чертой «носорогов» остаётся преемственность поколений. Здесь трудятся более 10 семей! Вот некоторые из них.







Династия Гончаровых:

Наталья (мастер по ремонту, «Почётный Ветеран труда ГУП»), Николай (слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда «Ветеран труда ГУП»), Кирилл (слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда), Максим Петров (слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда).

Династия Ивановых:

Сергей (слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряда, бригадир, «Ветеран труда ГУП»), Никита (слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда), Василий Молчанов (слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряда, бригадир).

Династия Алексеевых:

Николай (слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда «Ветеран труда ГУП»), Дмитрий (слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда).

Династия Калашниковых:

Андрей (заместитель начальника службы), Сергей (начальник смены).

Ещё больше интересного читайте в февральском номере газеты «Петербургские магистрали».