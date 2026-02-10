117 лет Трамвайному парку № 1

Появление в 70-х годах позапрошлого века коночного парка на Московском проспекте связано с деятельностью второго общества конно-железных дорог знаменитого русского железнодорожного промышленника Петра Губонина. Нынешний Трамвайный парк №1 стоит практически на его месте. Под сводами исторических депо на Московском проспекте каждый день работают люди, которые обеспечивают движение трамваев в центре и на юге Петербурга и поддерживают многолетние традиции старейшего городского транспорта. 10 февраля Трамвайному парку №1 исполняется 117 лет.

Учитывая коночное прошлое Трамвайного парка №1 на Московском проспекте историки ГЭТ по косвенным признакам предполагают, что, возможно, здание на углу Малой Митрофаньевской и Московского могло быть административным зданием коночного парка. Правда, сейчас оно перестроено, но раньше внешне напоминало типовое административное здание бывшего Выборгского коночного парка в Нейшлотском переулке 23/19. Если прогуляться по Малой Митрофаньевской там же можно увидеть здания конюшен, приспособленные под современные автомастерские. Хотя документального подтверждения этим гипотезам нет.

Ещё одна историческая веха трампарка на Московском связана с началом грузовых перевозок в 1914 году. В разные годы грузовое подразделение либо входило в его структуру, либо было выделено в самостоятельный Грузовой трамвайный парк имени Е.И. Красуцкого. Грузовые трамваи работали в нашем городе вплоть до 1997 года.

Люди, которые создают парк

Коллектив Трамвайного парка №1 это профессионалы, которые знают своё дело и искренне любят свою работу. Среди них водитель трамвая на маневровых работах Наталья Гадюк, пришедшая в парк в 1976 году. За это время она стала наставником для многих водителей, уверенно работает с различным подвижным составом, включая специальные вагоны и остаётся одним из самых опытных сотрудников, на которых равняются коллеги.

Водитель Ирина Быртова много лет ведёт фотохронику парка: фотографирует водителей, вагоны, рабочие моменты. Её фотографии давно стали частью внутренней жизни коллектива. А электромеханик Андрей Репин пишет шуточные куплеты о работниках парка, которые звучат на праздниках и слётах самодеятельности.

В парке трудятся многодетные семьи. Например, у водителей Максима и Зои Савельевых семеро детей. Всего в коллективе семь многодетных семей, у которых более четырех детей и коллеги к ним относятся с особым уважением.

Сотрудники отмечают, что атмосфера в парке стала особенно дружной, а коллектив сплоченным с приходом нового директора Олега Блохина. Здесь ценят спокойную, честную работу и взаимную поддержку.

Традиции и кино

Традиции Трамвайного парка №1 уже давно вышли за его пределы и стали частью городской жизни. В памятные даты на линию выходит «Трамвай Победы», в котором звучат песни фронтовых лет. А сейчас в парке реализован проект «Улицы Победы»: по маршрутам курсируют именные линейные трамваи в честь героев Советского Союза: Типанова А.Ф., Красуцкого Е.И., Гастелло Н.Ф.

В новогодние праздники на маршрутах №№25 и 43 водителями работают Дед Мороз и Снегурочка.

Кроме того, Трамвайный парк №1 – это место, где ежедневная работа соседствует с миром кино. На его территории снимались фильмы «Хождение по мукам», «Брат», «Ленинград 46», «Тайны следствия». Сотрудники до сих пор вспоминают съёмочные дни, а некоторые места в парке стали почти легендарными.

Всё это создаёт особую атмосферу в парке и напоминает, что городской транспорт плотно встроен в жизнь, культуру и фольклор Петербурга.

Трамвайный парк №1 сегодня

Обслуживает 7 маршрутов: №29В, №25, №29, №43, №45, №49, №62.

Районы обслуживания: Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Центральный.

Самый протяжённый маршрут: №45.

Самый красивый маршрут: № 25.

Протяжённость маршрутной сети: 81,15 км.

Подвижной состав: 107 вагонов. Почти весь подвижной состав прошёл модернизацию и капитальный ремонт.

Коллектив: 537 человек.

Перевезено в 2025 году: более 19,2 млн пассажиров.

Директор Трамвайного парка № 1 Олег Блохин поздравил коллектив с днем рождения родного подразделения: