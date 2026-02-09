Юнкоров ДОЛ «Зарница» наградили в Комитете по транспорту

Видеорепортаж о зимней смене в ведомственном лагере Горэлектротранса «Зарница» отметил председатель Комитета по транспорту Денис Минкин. Юные корреспонденты сняли видеоролик «Транспортные приключения или мир искрящихся путей», созвучный названию новогодней смены в ДОЛ «Зарница». Получилось доброе видео о дружбе, праздничных каникулах, новогодних развлечениях, обучении в лагере и о первых шагах в профессии юных телеведущих.

9 февраля председатель Комитета по транспорту Денис Минкин пригласил юнкоров-зарничников на торжественную встречу. Он вручил авторам зимнего репортажа благодарности, творческие и сладкие наборы, а также сувениры под брендом корпоративной газеты Горэлектротанса «Петербургские магистрали». В этом издании ребят через несколько лет ждут на работу, чтобы они продолжили традиции старейшей многотиражки транспортников.

Все благодарности были именными и эксклюзивными, каждого отметили за его персональный вклад. Награды получили юнкоры Медиацентра ДОЛ «Зарница» в составе корреспондента и ведущего Германа Трофимова (ГЭТ), оператора, сценариста и ведущего Максима Черняка (ГЭТ), оператора и корреспондента Артёма Бахарева, оператора Степана Шитикова (ПАТ).

В итоговом новогоднем репортаже ребята поделились самыми яркими моментами каникул. В кадре – Снегурочка и Дед Мороз, зарничный Богатырь, катание на ватрушках с весёлой горки, вечерние мероприятия, творческие кружки и детские искренние эмоции.

Денис Минкин в благодарностях отметил их мастерство, внимание к деталям, операторскую работу, а также сохранение для друзей-зарничников доброй памяти о волшебстве и радости на зимней новогодней смене.

Также глава комтранса отметил работу руководителя Медиацентра ДОЛ «Зарница» Наталии Колодкиной и директора ДОЛ «Зарница» Дмитрия Лебедева.

Напомним, что в 2025 году ДОЛ «Зарница» стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее медиасопровождение Года детского отдыха в системе образования, войдя в десятку лучших.