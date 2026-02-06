Отцы и дети: как и почему молодые люди выбирают транспортные специальности

25 студентов Академии транспортных технологий с 17 ноября прошлого года проходили практику в трамвайных и троллейбусных парках и службах предприятия. Они осваивают профессию «слесарь – электрик по ремонту электрооборудования». Интересно, что с работы по этой же специальности начинал свою карьеру врио директора ГЭТ Константин Шостак. Поэтому разговор получился неформальным и вдохновляющим для будущих транспортников.



Константин Шостак рассказал, что выбрал профессию слесаря-электрика по наставлению отца, тоже транспортника, который считал, что эта сфера не оставит без пропитания, так как электротранспорт существует уже давно и продолжает развиваться.



«Горэлектротранс сотрудничает с целым рядом вузов – от ПГУПС и Политеха до ЛЭТИ и ГАСУ, выбор специальностей широк, можно развиваться. Что касается Службы Энергохозяйства – так это вообще кузница кадров в ГЭТ. Выпускники прошлых лет, пришедшие работать монтерами контактной сети, на сегодня уже руководят Управлением капитального строительства и ремонта, да и в самом Энергохозяйстве молодой управленческий коллектив. Так что придя в Энергохозяйство и выбрав путь получения высшего образования, у вас есть все шансы спустя 10 лет участвовать в его руководстве. В трамвайных и троллейбусных парках – то же самое», - рассказал о реальных примерах карьерного роста врио СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.



Соглашение о сотрудничестве между АТТ и ГЭТ предоставляет большие возможности знакомства с предприятием во время учёбы. Так, первокурсники профильных специальностей сначала знакомятся с историей электротранспорта в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Перед производственной практикой на 3 курсе учащиеся посещают троллейбусные и трамвайные парки. Также есть возможность заключить договор с Горэлектротрансом о целевом обучении. В этом году уже трое студентов именно так и поступили. По условиям договора целевики во время учёбы получают материальные выплаты: им компенсируют затраты на проезд, комплексные обеды и выплачивают стипендию. Она составляет от 2 до 4 тысяч рублей в месяц.

Целевое обучение выбрал и отличник Иван Сочнев, который, кстати, тоже пошёл по стопам отца: его отец Роман Сочнев работает в Горэлектротрансе заместителем начальника Управления сопровождения контракта – начальником отдела эклпуатационно-технического контроля. Иван проходил практику в новейшем Трамвайном парке №7, в котором только что завершилась масштабная реконструкция, и остался в восторге.

«Мы обслуживали электрооборудование в плане калориферов, освещения, рельсовых тормозов. Поднимались на крышу, обслуживали пантограф, изучили транспортную электрическую систему», – рассказал целевик Иван Сочнев.

В «седьмой» трамвайный Иван хочет вернуться снова, только уже в качестве работника. По условиях целевого договора, он должен будет отработать на предприятии 3 года. В какое подразделение попадёт – зависит от кадровой потребности ГЭТ.

По итогам прошлого года в ГЭТ были трудоустроены 36 выпускников среднего профессионального образования, 12 из которых выпускники Академии транспортных технологий.