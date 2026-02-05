Работники предприятия сами запустили новый сборный ГЭТ-класс

Программа ранней профориентации, разработанная в петербургском Горэлектротрансе, расширяется по инициативе самих работников предприятия. 4 февраля состоялось первое занятие сборного ГЭТ-класса для ребят из разных школ города, не охваченных соглашениями о сотрудничестве с ГЭТ. Идею подсказал водитель Автобазы ГЭТ Дмитрий Веденёв на декабрьских «Беседах с лидерами» в Ленполиграфмаше. Он же и занялся реализацией проекта.

Программа для сборного ГЭТ-класса будет состоять из теории и практического знакомства с подразделениями предприятия.

Теоретические занятия пройдут на базе школы №347 Невского района в кабинете технологии. Здесь 4 февраля состоялся первый ознакомительный урок для 20 учеников 8-10 классов школ №№ 20, 46, 99, 172, 339, 340, 345, 347, 378, 411, 486, 561, 568. Дмитрий Веденёв рассказал ребятам об устройстве электротранспорта и инфраструктуре Горэлектротранса, а помощник заместителя директора ГЭТ по организации перевозок и управлению на транспорте, выпускник школы №347 Иван Бешенцев об организации перевозок.

В программе сборного ГЭТ-класса запланированы тематические экскурсии в подразделения Горэлектротранса, троллейбусные и трамвайные парки, где у школьников будет возможность закрепить пройденный теоретический материал. Новый набор в сборный ГЭТ-класс запланирован к началу следующего учебного года.