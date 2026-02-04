Горэлектротранс поздравил с 70-летием Колпинский автобусный парк

Фото: Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"





Врио директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак посетил автобусный парк в Колпино в рамках праздничного мероприятия, посвященного юбилею парка. В программе приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Денис Минкин. На площадке гостей встречал генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.

Колпинский филиал ГУП «Пассажиравтотранс» является монопарком, здесь эксплуатируются автобусы марки МАЗ. В ходе праздничного визита гости осмотрели экспозицию ретроавтобусов, в разные годы эксплуатирующихся парком, и историческую выставку в актовом зале.

Колпинский парк обслуживает маршруты, в том числе в Московском и Фрунзенском районах, где также работают троллейбусы Троллейбусного парка №1. Это подразделение Горэлектротранса, расположенное на Ленинском проспекте, является ближайшим соседом автобусного парка и крупнейшим в Европе троллейбусным парком. Правда, троллейбусный парк на Ленинском моложе: 1 февраля этой площадке исполнилось 54 года.

Константин Шостак от лица коллектива Горэлектротранса поздравил колпинский филиал Пассажиравтотранса с юбилеем парка и отметил, что наши транспортные предприятия слаженно работают плечом к плечу на линии и на протяжении всей своей истории являются верными партнёрами в обеспечении транспортной доступности жителей Санкт-Петербурга.

Напомним, 2026 год – юбилейный для Горэлектротранса и Пассажиравтотранса. Петербургский троллейбус отмечает своё 90-летие, а петербургскому автобусу исполняется 100 лет.