Константин Шостак назначен врио директора СПб ГУП «Горэлектротранс»

Со 2 февраля 2026 года временно исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» назначен Константин Шостак. Экс-директор предприятия Денис Минкин со 2 февраля занимает должность председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Константин Викторович Шостак работает в СПб ГУП «Горэлектротранс» с 2023 года главным инженером. До этого с 2020 по 2023 годы занимал должность генерального директора МУП «Метроэлектротранс» города Волгограда.

Весь трудовой путь связан со сферой городского электротранспорта. Карьеру выбрал, пойдя по стопам отца, который работал в ГУП «Мосгортранс» водителем троллейбуса, а затем в ремонтной зоне. Сам Константин Шостак в начале карьеры работал слесарем-электриком по ремонту электрооборудования, начальником смены, инженером-технологом технического отдела, затем занимал должности главного инженера в различных троллейбусных парках.

Имеет высшее образование по специальности менеджмент организации, также в более ранние годы окончил Электромеханический колледж (квалификация: «техник»).