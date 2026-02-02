К 54-летию Троллейбусного парка №1

Фото: Даниил Васильев

Самый крупный троллейбусный парк Санкт-Петербурга встречает свой 54-й день рождения. 1 февраля 1972 года началась эксплуатация подразделения на Ленинском проспекте. В наши дни Троллейбусный парк №1 обсуживает 18 маршрутов в 6 районах города, в том числе 5 маршрутов, на которых эксплуатируются современные троллейбусы с увеличенным автономным ходом. В парке работают порядка 1500 человек. Также в структуру современного Троллейбусного парка №1 входит историческая площадка на Сызранской улице, где сейчас началась реконструкция депо.

Бывший Троллейбусный парк №4, ныне «первый», был спроектирован в 1960-х годах «Ленпроектом». Сроки завершения строительства откладывались много раз. 31 декабря 1971 года члены Госкомиссии подписали акт окончания строительства и пуска в эксплуатацию. Но фактически стройка продолжалась еще до марта, а «недоделки» приходилось устранять силами коллектива парка.

1 февраля 1972 года из парка на Ленинском проспекте на маршрут №32 в тестовом режиме выехали первые троллейбусы. 2 февраля выпуск был увеличен до 15 машин. Любопытно, что маршрут №32 не только действует до сих пор, но и активно развивается: его обслуживают троллейбусы с увеличенным автономным ходом, а трасса дотянулась уже до Балтийского бульвара по новой части проспекта Ветеранов. За 2025 год маршрутом воспользовались 4,9 млн пассажиров.

В 2009 году произошло слияние исторического Троллейбусного парка №1 на Сызранской улице, самого первого в Ленинграде, и парка № 4 на Ленинском проспекте, объединенных под эгидой современного Троллейбусного парка №1, который теперь является самым крупным не только в Санкт-Петербурге, но и во всей Европе. Сегодня «первый» обслуживает 18 маршрутов в Московском, Фрунзенском, Кировском, Красносельском, Адмиралтейском и Центральном районах: №№ 15, 17, 20, 24, 26, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48. За 2025 год 263 троллейбуса перевезли около 55 млн пассажиров.

Троллейбусный парк №1 лидирует и по количеству троллейбусов с увеличенным ходом. На сегодняшний день, в подразделении их ровно 100 единиц: «Ольгерд», «Авангард», «Мегаполис». На данный момент они обслуживают шесть маршрутов - №№ 17, 26, 32, 41, 42, 46.

Вторая площадка Троллейбусного парка №1 на Сызранской улице в прошлом году встречала юбилей, 85-летие. В конце года стартовала реконструкция с последующим строительством нового депо. Проектная мощность обновлённой площадки составит порядка 70 троллейбусов, большинство из которых будут ТУАХ.