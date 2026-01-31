И электрический, и ледовый: 131 год уникальному трамвайному проекту через Неву

А.А.Чикин, иллюстрация из журнала «Всемирная иллюстрация»

31 января (19 января по старому стилю) 1895 года на льду Невы появился… трамвай. В Петербурге нет еще регулярного движения электрического трамвая, общественный транспорт представлен конками, а сама ледовая переправа по принципу работы больше напоминает масленичные горки, но тем не менее это и есть первый петербургский трамвай. В условиях, когда владельцы конок не пускали электрический трамвай на улицы, ссылаясь на условия договора с городом, Петербург всё-таки запустил своё трамвайное движение. Ледовые трамваи проработали в нашем городе до 1910 года.

Так как зимой навигация прекращалось, наплавные мосты разбирали, чтобы льдины не разрушали конструкции. Таким образом, переправа через широкую Неву становилось проблемой для горожан. С конца осени до начала весны Васильевский остров, Петербургская и Выборгская стороны оказывались в значительной степени отрезанными от центра. Одновременно развивается и другая транспортная коллизия нашего города: трамвай уже давно изобретён, еще в 1880 году петербургский инженер Фёдор Пироцкий продемонстрировал эксперимент с электрическим вагоном, но концессионеры конки не пускают новинку на улицы, не желая терять выручку.

Г. Броллинг, Рельсовый перекат через Неву, иллюстрация из журнала «Всемирная иллюстрация»

Как описывает сложившуюся ситуацию ленинградский транспортный журналист Яков Годес, трамвай в Петербурге пошёл «неожиданно для хозяев конки»:

«Между Сенатской площадью (ныне площадь Декабристов) и Васильевским островом по наклонно уложенным рельсам под действием силы тяжести бегали маленькие вагоны. Всего-то 180 сажен, около 380 метров, но каким успехом пользовался у горожан «рельсовый перекат»! Но уже следующей зимой этот транспорт был заменен настоящим трамваем», - рассказывает о первом сезоне ледового трамвая в своей книге «Этот новый старый трамвай» Яков Годес, многолетний редактор корпоративной газеты ГЭТ «Петербургские магистрали».

Следующей зимой рельсы проложили прямо по льду Невы, протянули контактную сеть и закрепили её на деревянных столбах-опорах, вмороженных в лёд. Толщина льда достигала 20-30 см и за счёт мероприятий по укреплению поверхности удавалось обеспечить безопасность пассажирских перевозок. Ни один ледовый трамвай не провалился под лед.

А. А. Чикин, Электрическая железная дорога через Неву, иллюстрация из журнала «Всемирная иллюстрация»

Также расширилась и маршрутная сеть ледового трамвая. Добавились 2 маршрута: «Суворовская площадь (у Марсова поля) – Выборгская сторона (у набережной Лейтенанта Шмидта)» и «Дворцовая набережная – Петербургская сторона», что у Мытнинской набережной.

Миниатюрные вагончики курсировали по ледовым путям по узкой колее со скоростью 15-20 км/ч.

Эпоха ледового трамвая оказалась недолгой, но блестящей. Последний рейс состоялся в зиму 1909-1910 годов. К этому моменту в городе уже появилось регулярное трамвайное движение, открывшееся в 1907 году. Также в 1903 году был построен Троицкий мост, который функционировал как переправа через Неву круглый год.

Ледовый трамвай доказал эффективность электрического трамвая и помог ускорить развитие уличной трамвайной сети. Сегодня о ледовом трамвае напоминают исторические фотографии и открытки, а также макет в Экспозиионно-выставочном комплексе ГЭТ.