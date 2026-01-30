Горэлектротранс получил 111 трамваев по контракту с «ПК Транспортные системы»

Завершилась поставка всех 111 «умных» низкопольных трамваев производства ПК ТС. Они пополнили петербургский Горэлектротранс в рамках третьего контракта с производителем по программе развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», заключенного в июле 2023 года. В Трамвайные парки предприятия поступили новые вагоны «Львёнок», «Богатырь-М», «Витязь-М» и «Невский». Все вагоны собраны в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта.

В январе 2026 года петербургский Горэлектротранс получил 111-й трамвай, завершающий серию поставок по данному контракту. Им стал «Витязь-М», который будет работать в Трамвайном парке №8.

Также в рамках контракта в Горэлектротранс поступили: в 2023 году – 12 трамваев, в 2024 – 62 трамвая, а в 2025 – 36 вагонов.

Что касается модельного ряда, он представлен 17 односекционными «Львятами», 57 двухсекционными «Богатырями-М», 36 трёхсекционными «Витязями-М» и 1 трёхсекционным «Невским» с двумя водительскими кабинами.

Примечательно, что финальная сборка и пусконаладка всех вагонов осуществлялись в Петербурге на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого (НЗЭТ). А первые этапы производства распределены по другим мощностям ПК ТС: Сварка кузова ведется на Энгельсском заводе электрического транспорта, первичная сборка и покраска на Тверском механическом заводе электротранспорта.

Все новые вагоны – «умные», оборудованные системой активной безопасности и помощи водителю. Она является стандартом для всех новых трамваев Горэлектротранса с 2022 года. В числе возможностей интеллектуальной системы АБПВ – соблюдение ограничений скорости движения, остановка трамвая перед препятствиями и запрещающим сигналом светофора.

Напомним, в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» с 2022 года заключено 14 контактов на поставку новой техники: 7 «трамвайных» контрактов (полностью исполнено 6) и 7 «троллейбусных» (исполнены все). Всего законтрактовано 339 трамваев и 435 троллейбусов.