Троллейбус Фрунзик и новые профориентационные встречи в Горэлектротрансе

В начале 2026 года в петербургском Горэлектротрансе продолжалась реализация мероприятий программы ранней профориентации. В январе школы и детские сады принимали поздравления с наступившим Новым годом. В детский сад №47 Красногвардейского района приходил Дед Мороз из Аварийно-восстановительной службы «Носорог». Девятиклассники из школы №651 Невского района получили подарки от Троллейбусного парка №3. Дошколята из детсада №50 Калининского района побывали в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке. А к детскому саду №16 Кировского района неожиданно для малышей приехал троллейбус Фрунзик, брат троллейбуса Тоши, уже знакомого жителям Красногвардейского района.

В январе новогодние поздравления продолжали доходить до юных адресатов. Дед Мороз из Аварийно-восстановительной службы «Носорог» посетил детский сад №47. Малыши читали стихотворения, водили хоровод и танцевали, зажигали ёлку и отгадывали загадки. А Дедушка Мороз вручил им подарки от Горэлектротранса. Кстати, «Носороги» уже опытные участники профориентации, это они придумали играть с ребятами в гигантскую дженгу и являются всегда желанными гостями в ДОЛ «Зарница».

Тёплые поздравления с Новым годом получили и девятиклассники школы №651. К ним в гости приходили сотрудники Троллейбусного парка №3 - помощник директора по развитию производственной системы Светлана Наумова и председатель профсоюза парка Александр Горянский.

В Горэлектротрансе тоже встречали юных гостей. Дошколята из детсада №50 посетили Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк и Учебно-курсовой комбинат ГЭТ. Они посмотрели, как в депо устроен ремонтный цех, как к выходу на линию готовятся трамваи и троллейбусы, прокатились на детском жёлтом трамвае «Дети» в компании представителей Госавтоинспекции, которые напомнили малышам Правила дорожного движения.

Настоящий восторг у воспитанников детского сада №16 Кировского района вызвал троллейбус Фрунзик из Троллейбусного парка №1, который обслуживает, в том числе Фрунзенский район. Есть и другая версия происхождения его имени – в честь кота Фрунзика, обитателя троллейбусного парка. Дети сразу стали расспрашивать, как троллейбус мог попасть на узенькую улицу, где нет контактной сети. Фрунзик объяснил, что он счастливый обладатель увеличенного автономного хода.

Троллейбус Фрунзик приехал к детям по просьбе друзей из Трамвайного парка №8. В троллейбусе провели интерактивное занятие «Я знаю Правила дорожного движения». Сотрудники Госавтоинспекции по Кировскому району рассказали малышам о правилах поведения на транспорте и рядом с проезжей частью. А представители Трамвайного парка №8 напомнили дошколятам о необходимости проверять свои вещи при выходе из транспорта и что нужно уступать места пожилым пассажирам. Ребята задавали вопросы об устройстве троллейбуса и об элементах интерьера, а за каждый свой правильный ответ получали светоотражатели.