«Эта память – наша совесть». В Горэлектротрансе вспоминают погибших в блокаду работников ТТУЛ

Сегодня на Пискарёвском мемориальном кладбище транспортники почтили память работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома. Эти январские дни для нашего города – священные. 82 года назад Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады, большой вклад в Ленинградскую Победу внесли трамвайщики. Цветы к подножию монумента «Мать-Родина» возложили представители Управления и подразделений ГЭТ, члены Первичной профсоюзной организации и Молодёжного совета ГУП «Горэлектротранс», студенты Учебно-курсового комбината и, конечно же, сами ветераны предприятия.

Фото:

В составе торжественно-траурной колонны прошли первый заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Игорь Лакеев, заместитель директора предприятия – начальник управления по персоналу Юлия Баранова, директор по реализации инфраструктурных проектов Валерий Молодец.

Валерий Молодец отметил, что подвиг ленинградцев не только в том, что они выстояли, а ещё и в том, что они не позволили сломить себя.

«Они продолжали работать, трудиться на благо города, жителей. Работали администрация, поликлиники, детские сады, трамвай работал блокадный. Несмотря на то, что немецкое командование приняло решение стереть этот город с помощью бомбардировок и голода с лица земли, у них это не получилось», – обратился к представителям различных поколений многотысячного коллектива Горэлектротранса Валерий Молодец.

Почётным участником памятного шествия стал житель блокадного Ленинграда, старейший работник Горэлектротранса, 91-летний Валентин Григорьевич Кузьминский. Валентин Григорьевич провёл в осажденном Ленинграде самую страшную зиму с 1941 по 1942 год.

Корзину с цветами сотрудники предприятия возложили и к стеле работникам Трамвайно-троллейбусного управления, которая установлена на Аллее Памяти. Здесь же, по традиции, прозвучали стихи на тему блокады. Так, произведение собственного сочинения «Прорыв блокады» прочла Марина Зиновенко, оператор вычислительных машин Троллейбусного парка №1.

Надежда Мусаткина, студентка Учебно-курсового комбината ГЭТ, вот уже два месяца осваивает новую профессию водителя троллейбуса. По первому образованию Надежда – учитель истории, поэтому, по её собственным словам, не прийти сюда просто не имела права:

«У каждого человека в мыслях должно быть что-то такое, до чего нельзя коснуться без уважения. Я всегда рассказывала ученикам о войне, пыталась донести до их сердца важность памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Часто слышу, как люди не понимают, зачем помнить о тех событиях и говорить об этом постоянно. Мне бы хотелось ответить им словами писателя Юрия Воронова, который подростком прошёл всю блокаду», - говорит Надежда Мусаткина.

… Опять война,

Опять блокада, -

А может, нам о них забыть?

Я слышу иногда:

«Не надо,

Не надо раны бередить.

Ведь это правда, что устали

Мы от рассказов о войне.

И о блокаде пролистали

Стихов достаточно вполне».

И может показаться:

Правы

И убедительны слова.

Но даже если это правда,

Такая правда

Не права!

Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война:

Ведь эта память - наша совесть.

Она, как сила, нам нужна».

Юрий Воронов, «Опять война» из цикла

«Стихотворения о блокаде Ленинграда»