ЛМ-33 совершил Рейс Памяти со школьниками и ветеранами

Рейс Памяти блокадного трамвая посвятили 82-й годовщине Ленинградской Победы. Он был организован Трамвайным парком №3 петербургского Горэлектротранса совместно с муниципальным образованием Посадский. В поездке вспоминали военную историю Петроградского района, а на улице Куйбышева сделали остановку, чтобы почтить память погибших здесь от попадания снаряда пассажиров трамвая.

В памятной поездке приняли участие ветераны и жители муниципального округа Посадский, а также участники общественного движения «Юнармия». Их транспортом стала реплика исторического трамвая ЛМ 33 - именно такие вагоны ходили по ленинградским улицам в блокадные годы и продолжали работать после войны вплоть до 1979 года.

Маршрут символично начался от Трамвайного парка №3 на Большой Посадской улице. В том числе из этого парка 15 апреля 1942 года после тяжелейшей первой блокадной зимы вновь стали выходить на линию пассажирские трамваи. Возвращение звенящих трамваев стало для ленинградцев настоящим праздником и новой надеждой на жизнь и приближение Победы.

Рейс ЛМ-33 проследовал по Петроградскому району с памятной остановкой на улице Куйбышева. В январе 1944 года в трамвайную остановку, расположенную в этом месте, попал снаряд - погибли люди. У дома № 21 участники мероприятия возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

«Хочу сказать молодым: пожалуйста, помните, что такое война и блокада, и берегите мир. Пусть наших ветеранов становится меньше с годами, но их истории нельзя забывать. Я молюсь, чтобы такого больше не повторилось, чтобы наши дети жили здоровыми и в мире. Это всё, что я хочу сказать», - обратилась к школьникам, принимавшим участие в Рейсе Памяти, жительница Петроградского района Нина. Свою фамилию она называть поскромничала.

Поездка на блокадном трамвае стала для петроградцев напоминанием о том, что память о блокаде живёт не только в датах и документах, но и в сердцах потомков, бережно передаваясь из поколения в поколение.