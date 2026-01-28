«Трамвай Ленинградской Победы» проехал по маршруту №62

В 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады петербургский Горэлектротранс совместно с Подростковым молодёжно-досуговым центром «Фрунзенский» организовали ежегодную военно-патриотическую акцию «Трамвай Ленинградской Победы». Торжественно-памятный рейс состоялся на маршруте трамвая №62.

Для организации акции задействовали тематический вагон, брендированный в рамках проекта «Улицы Победы». На именном ЛМ-68М3 – портрет Героя Советского Союза, пулемётчика Александра Фёдоровича Типанова.

Трамвай отправился в свой памятный рейс по маршруту №62 от Малой Балканской улицы. Десять волонтёров ПМДЦ «Фрунзенский» приветствовали пассажиров и раздавали им ленточки Ленинградской Победы. Во время поездки также прозвучали литературно-музыкальные композиции военных лет – «Катюша», «Тёмная ночь», стихотворения Ольги Берггольц.

Акция «Трамвай Ленинградской Победы» на трамвае №62 является многолетней совместной традицией Трамвайного парка №1 и ПМДЦ «Фрунзенский». Пассажиры с большим теплом приветствуют выступления волонтёров, а некоторые из них не могут сдержать слёз.

Напомним, трамвайный проект «Улицы Победы» рассказывает о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города-героя Ленинграда. По маршрутам Трамвайного парка №1 курсируют трамваи «Улица Типанова», «Улица Гастелло», «Улица Красуцкого» с портретами героев Советского Союза. Примечательно, что имя Евгения Красуцкого также связано с историей Трамвайного парка №1: здесь он работал электромонтёром и отсюда ушёл на фронт, за операцию по форсированию Днепра при освобождении города Никополя был удостоен звания Героя Советского Союза. В честь Героя названа улица Красуцкого рядом с Трамвайным парком №1.