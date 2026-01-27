У памятника Блокадному трамваю прозвучали стихи от благодарных петербуржцев

В День 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Горэлектротрансе проходят торжественно-памятные мероприятия в разных частях города, связанных с историей блокадного трамвая. На проспекте Стачек у памятника Блокадному трамваю традиционно встретились все поколения горожан - ветераны, школьники, представители Трамвайного парка №8, руководство Горэлектротранса и администрации Кировского района.

Фото:

Блокадный вагон МС на постаменте у ворот Трамвайного парка №8 каждый год становится местом притяжения для празднования годовщины нашей Ленинградской Победы. В годы войны здесь размещались трамваи, нагруженные песком и булыжником, перегораживающие Петергофское шоссе. Эта баррикада являлась частью оборонных укреплений на подступах к Ленинграду. Пассажирское движение здесь было остановлено, со стороны города линейные трамваи следовали только до Нарвских ворот. Отдельно действовала линия фронтового трамвая, который вёз на передовую провизию и боеприпасы, а обратно - раненых. Судя по блокадным фотографиям эта линия пролегала по меньшей мере до улицы Зайцева.

Традиционно, в годовщину Ленинградкой Победы к памятнику Блокадному трамваю приходят школьники. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отметил, что очень важно нынешним взрослым стать для детей тем источником памяти о войне, которыми были для нас наши деды и родители.

«В 82-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда мы собираемся здесь, потому что поколение блокадников уходит, и сегодня именно мы становимся носителями этой памяти. Нам трудно по-настоящему представить, как люди жили в городе без тепла, воды и света, в тридцатиградусные морозы, как умирали от голода и холода. Такие места памяти, как Блокадный трамвай, помогают сохранить эту историю и передать её следующим поколениям», - отметил Денис Минкин.

Почетными гостями стали ветераны Трамвайного парка №8 и Кировского района. В ходе митинга звучали стихи о блокадном Ленинграде, воспоминания о тяжёлых 900 днях и о людях, которые ценой собственной жизни отстояли город.

Поклониться памяти ленинградских трамвайщиков пришла сегодня Марина Витальевна Федорова, она прочла школьникам стихи о памятнике Блокадному трамваю своего собственного сочинения. Теплыми, очень душевными воспоминаниями поделилась её подруга, ветеран труда Горэлектротранспорта Лиза Ароновна Петровская, проработавшая в ГЭТ 42 года и заставшая поколение блокадных трамвайщиков, которые несмотря на пережитое оставались «очень добрыми и чуткими людьми»:

«Я желаю, чтобы вам, дети, повезло в жизни, и вы встретили таких людей. Это очень много значит для человека – для становления молодого человека. Я вспоминаю наши руководителей, это были очень грамотные инженеры в понимании слова «инженер». Я желаю вам всем голубого чистого неба над головой», - обратилась к школьникам Лиза Петровская.

Память погибших ленинградцев и защитников Ленинграда почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику Блокадному трамваю - символу мужества, стойкости и подвига работников городского транспорта в годы блокады.