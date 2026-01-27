Ветераны ГЭТ стали гостями выставки Пассажиравтотранса «Дорога жизни. Потерянный альбом»

Фото: Светлана Наумова и Комитет по транспорту

Встреча ветеранов Горэлектротранса и Пассажиравтотранса прошла в Автобусном парке №1 в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К этой дате приурочили открытие выставки «Дорога жизни. Потерянный альбом». Вместе с ветеранами транспортных предприятий первыми её посетителями стали вице-губернатор Кирилл Поляков, врио председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Совет ветеранов Горэлектротранса вошёл в число почётных гостей на торжественном мероприятии в Автобусном парке №1. Делегацию ГЭТ возглавил председатель Совета ветеранов ГЭТ, слесарь по ремонту подвижного состава Троллейбусного парка №3 Исубгаджи Базаков. Оператор вычислительных машин Троллейбусного парка №1 Марина Зиновенко прочла стихотворение собственного сочинения «Прорыв блокады».

Ветераны Горэлектротранса пришли к своим коллегам-автобусникам не с пустыми руками. Они подарили ветеранам ПАТ экземпляры книги начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда в годы Великой Отечественной войны М.Х. Сороки «Фронтовой трамвай». В ней собраны документальные воспоминания о трамвайном движении и жизни предприятия в суровые годы блокады Ленинграда.

С именем Михаила Хрисанфовича Сороки связана и история Дороги жизни, которой посвящена новая выставка в ПАТ. Так, в ленинградском Трамвайно-Троллейбусном управлении занимались разработкой проекта по запуску троллейбусной линии по льду Ладожского озера на примере существовавшего в Петербурге в прошлом веке ледового трамвая. Троллейбусы без кресел благодаря большой грузоподъёмности могли бы перевозить в осаждённый Ленинград сотни тонн продовольствия, сырья и материалов. Проект не был реализован перед зимой 1942-1943 года из-за прогнозов о низкой толщине льда. А 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» был совершён прорыв блокады, поэтому ледяной троллейбус потерял актуальность.