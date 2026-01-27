«Петербургские магистрали»: читайте в январском номере

82 года назад над Ленинградом прогремел салют свободы. Самая кровопролитная в истории человечества блокада, которая длилась почти 900 страшных дней, была снята. Каждый житель, каждый работник голодного измученного Ленинграда внёс свой вклад в общую Ленинградскую Победу. Сотрудники Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома – навсегда в этой блокадной летописи, как беспримерный в истории факт мужества и героизма: под постоянными обстрелами и бомбардировками в осаждённом Ленинграде продолжал работать пассажирский трамвай.

Наш январский выпуск «Петербургских магистралей» мы посвятили роли блокадного трамвая в судьбе Ленинграда и в приближении Великой Победы. О подвиге ленинградских трамвайщиков нам рассказал ребёнок блокады Константин Шпиллер, сын директора Василеостровского трамвайного парка в годы войны Михаила Шпиллера.

Также мы встретились с ветераном труда Горэлектротранспорта Лизой Петровской, которая родилась в июле 1941 года под бомбёжками на открытой железнодорожной платформе при эвакуации из Ленинграда. В 20 лет она пришла на работу в Горэлектротранс и трудилась на родном предприятии 42 года. Она застала первые десятилетия после войны, когда электротранспорт возрождался вновь, а коллектив составляли те самые блокадные трамвайщики. «Это люди были суровые, но настолько добрые, настолько они любили людей, жизнь», – вспоминает Лиза Ароновна.

После знакомства с первой полосой, посмотрите по QR-коду теплое видео с нашими ветеранами.

Благодаря нашим предкам, отстоявшим Ленинград, запустившим 15 апреля 1942 года живой трамвай, мы живы сейчас, развиваемся, строим, модернизируем петербургский электротранспорт. Поэтому разворот «Магистралей» расскажет о наших результатах за прошедший год, с которыми мы вступаем в этот новый 2026-й.

Скачать новый выпуск газеты «Петербургские магистрали» можно в разделе «Пресс-служба».