В Василеостровском трамвайном парке вспоминали его блокадную историю

Сын директора трамвайного парка им. Леонова (старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка) в годы войны Константин Шпиллер стал почетным гостем на памятной встрече в честь 82-й годовщины Ленинградской Победы. Она состоялась в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ с участием ветеранов Горэлектротранса и молодых транспортников – представителей Молодёжного совета ГЭТ и Учебно-курсового комбината ГЭТ. Для Константина Михайловича Василеостровский трамвайный парк в буквальном смысле – малая Родина, сюда его привезли на трамвае из роддома в 1943 году и здесь, в общежитии при парке, прошло его детство в окружении ленинградских трамвайщиков.

Фото:

Памятная акция в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады началась с возложения цветов к мемориальной доске в честь подвига ленинградских трамвайщиков. Она расположена у входа в Василеостровский трамвайный парк – около здания бывшего общежития, где жила семья Шпиллеров. Василеостровский трамвайный парк был в числе тех, откуда 15 апреля 1942 года вновь на городские маршруты вышли пассажирские трамваи. Их движение удалось возобновить после зимнего перерыва, связанного с нехваткой электроэнергии в городе.

Константин Михайлович Шпиллер, сын директора трамвайного парка им. Леонова рассказывает об этих событиях как очевидец. Многое он помнит из бесед отца с коллегами, помнит начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаила Сороку, вспоминает и то, как маленьким мальчиком шёл за большой фигурой отца по траншеям трамвайного парка: несмотря на войну они были настолько чистыми, что можно было не бояться испачкать одежду. Эти впечатления так врезались в детскую память, что не стёрлись до сих пор, а в апреле 2026 года со дня рождения его отца, Михаила Шпиллера, исполнится уже 120 лет.

«В годы блокады трамвай был единственным общественным транспортом, он работал, несмотря ни на что. Я считаю это подвигом Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда. И мне бывает обидно, что вспоминая блокаду Ленинграда, редко кто вспоминает о трамвайщиках. В основном, только газета Горэлектротранса «Петербургские магистрали». А одним из немногих памятников трамвайщикам является Блокадный трамвай на проспекте Стачек. Трамвай, который там установлен, это символ жизни всего города. Не зря для него выбрали именно это место – у Трамвайного парка №8, который находился на передней линии обороны», - поделился Константин Шпиллер.

О сохранении памяти о блокадном периоде транспортного предприятия и о трамваях осаждённого города на встрече с молодежью говорили много. Ветеран Горэлектротранса, слесарь-электрик Трамвайного парка №3 Валентина Яковлева тоже с собой теплотой относится к памятнику Блокадному трамваю.

«Дело в том, что я живу на проспекте Стачек, недалеко от памятника Блокадному трамваю. И когда прохожу или проезжаю мимо, испытываю гордость за своих коллег-предшественников. Когда дочь училась в школе, я приводила ее туда, рассказывала о трамвайном движении в блокадном Ленинграде. Знаю, что и с классом их туда водили», - говорит ветеран ГЭТ Валентина Яковлева.

Добавим, что в памятные дни в Экспозиционно-выставочном комплексе проходит серия экскурсий, на которых подробно рассказывают о работе электротранспорта Ленинграда в Великую Отечественную войну. А 27 января все рейсы туристического трамвая сделали памятными и посвятили истории блокадного трамвая и его роли в судьбе Ленинграда.