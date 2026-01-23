В Горэлектротрансе прошёл Единый день безопасности движения

Служба безопасности движения организовала 21 января Единый день безопасности движения в Горэлектротрансе. Программа Дня охватила две площадки - Трамвайный парк №1 и Учебно-курсовой комбинат ГЭТ (УКК ГЭТ). Здесь встречали профильных сотрудников, для которых обеспечение безопасности на дороге является профессиональной функцией. Они встретились с представителями Госавтоинспекции, рассмотрели вопросы организации дорожного движения, обсудили особенности безопасной работы на дорогах города. В программе также приняли участие будущие водители, ещё только получающие новую профессию в УКК ГЭТ.

Единый день безопасности движения стартовал в Трамвайном парке №1, где прошла лекция для сотрудников Энергохозяйства, Службы пути и Аварийно-восстановительной службы «Носорог» на тему ограждения мест производства работ техническими средствами организации дорожного движения. Главной задачей встречи стало повышение правовой грамотности линейных работников аварийных служб Горэлектротранса.

Сотрудники Госавтоинспекции Министерства внутренних дел России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга совместно с начальником Службы безопасности движения СПб ГУП «Горэлектротранс» Алексеем Лепешкиным и его заместителем Алексеем Вишенским подробно рассмотрели правила применения временных технических средств организации дорожного движения в местах производства аварийно-восстановительных и профилактических работ. В ходе встречи они также обсудили вопросы, касающиеся ответственности за несоблюдение требований по организации безопасных условий движения во время работ на дорогах общего пользования. Сотрудники Госавтоинспекции провели беседу по соблюдению правил дорожного движения в части управления транспортом и соблюдению ПДД в качестве пешеходов, проанализировали обзор нарушений правил дорожного движения при управлении электротранспортом.

Вторая часть дня прошла в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ. Здесь Алексей Лепешкин и представители Госавтоинспекции Калининского района побеседовали с будущими водителями. Вскоре они должны приступить к учебной практике, поэтому с ними обсудили реальные дорожные ситуации, с которыми водители будут сталкиваться во время работы. Алексей Лепешкин подчеркнул высокую степень ответственности, которая ложится на плечи водителя общественного транспорта, ведь от него зависит безопасность сотен пассажиров.

Особое внимание в беседе было уделено трём критическим аспектам будущей работы. Первое – правильность действий водителя в случае ДТП с наличием пострадавших. В таких ситуациях важно не только сохранять самообладание, но и грамотно взаимодействовать с экстренными службами.

Не менее важна грамотная приемка подвижного состава. Будущим водителям объяснили, что от их внимательности при проверке технического состояния транспорта зависит безопасность всего последующего рейса.

Также важна концентрация внимания и умение прогнозировать развитие событий на дороге на несколько шагов вперед. Рассмотрели на примерах не только технические, но и психологические приёмы, самодисциплину и профессиональное чутьё, отличающее начинающего водителя от опытного.

Сотрудники Госавтоинспекции Калининского района дополнили общие правила дорожного движения конкретными рекомендациями и рассказали, как правильно и безопасно реагировать на случаи «зацепинга». Особое внимание уделили правильным действиям в целях предотвращения детского травматизма вблизи остановок.

«Для нас важно, чтобы будущие водители слышали не только преподавателей УКК, но и тех, кто каждый день встречается с реальными дорожными ситуациями и отвечает за безопасность электротранспорта. Уверен, что тот личный опыт и те живые примеры, которыми поделились с учениками сегодня, останутся в памяти и помогут в дальнейшей работе», – подчеркнул важность подобных встреч директор Учебно-курсового комбината ГЭТ Данила Михеев.