Петербургский Горэлектротранс поделился опытом организации перевозок с Нижним Новгородом

На неделе состоялся двухдневный визит Службы движения нижегородского трамвая в петербургский Горэлектротранс. Коллег встречал коллектив Службы движения ГЭТ во главе с начальником Романом Осадчуком. Движенцы из Нижнего Новгорода побывали на объектах в разных районах города и познакомились с тем, как организована аналогичная работа в Петербурге.

Работники петербургского Горэлектротранса подготовили всестороннюю программу, которая охватывала историю городского трамвая, знакомство со структурой старейшего транспортного предприятия в нашем городе и внутренними организационными процессами. Конечно, во время визита по обмену опытом особое внимание уделили организации работы диспетчеров.

Коллеги из Нижнего Новгорода побывали в Диспетчерском отделе Службы движения на Большой Посадской улице. Им рассказали, как построена его круглосуточная работа, продемонстрировали возможности большого интерактивного экрана, на котором можно отслеживать маршрут любого трамвая или троллейбуса в реальном времени.

После посещения центрального диспетчерского пункта нижегородские транспортники побеседовали с работниками конечных станций. Например, побывали на кольце на Малой Охте. Диспетчеры Горэлектротранса поделились особенностями диспетчерского управления, алгоритмом действий при внештатных и аварийных ситуациях, а также рассказали о программном обеспечении, которое эксплуатируется в петербургском Горэлектротрансе.