И электричка, и трамвай: удивительная история Оранэлы

Петербург вместе с тем, что он является родиной электрического трамвая, также стал первым городом в Российской Империи, где появилась «первая русская электричка». Речь идет о проекте Ораниенбаумской электрической линии. Изначально она должна была соединить Петербург с его дачными пригородами через Стрельну, Ораниенбаум и Красную Горку. Однако в конечном виде проект так и не был реализован, электрификация путей дотянулась лишь до Стрельны. Линия развивалась в несколько этапов: сначала запустили движение от Нарвских ворот до современного Кировского завода. Открытие этого участка и принято считать днем рождения Оранэлы - произошло это 110 лет назад, 21 января 1916 года. И с самого первого дня линию обслуживали трамваи.

Проект электрической железной дороги пригородного типа Станислава Бернатовича был первым в России таким примером. Подобные существовали лишь в США и Европе. Там этот вид транспорта именовали «интерурбаном» или «s-bahn», что отражало природу таких линий, представлявших собой нечто среднее между городским трамваем и пригородной электричкой. Свободную нишу на рынке перевозок в Российской Империи начинали развивать частники на собственные средства. Оранэла сразу стала популярной среди населения, ведь количество пригородов Петербурга множилось.

Строительство самой линии трижды замораживалось из-за политических событий XX века. Начало Первой Мировой войны сорвало поставки оборудования для оборудования вагонов, тяговых подстанций и электространции. Первый участок Оранэлы открылся в 1916 году и пролегал по территории города от Нарвских ворот, где был организован вокзал для пересадки с городских трамваев на трамваи Оранэлы, развивавшие скорость на перегонах до 60 км/час. Бело-зелёные вагоны пригородной линии представляли собой трамваи рижского типа с одним роликовым токоприемником.

В 1920 году Оранэла была отнесена к ведению Наркомата путей сообщения, то есть фактически к железным дорогам. А 10 октября 1929 года Оранэла и обслуживающее её депо Княжево переданы Ленинградскому Отделу коммунального хозяйства и вошли в структуру городского трамвая. Дорогу стали именовать Стрельнинской линией. Также произошла перенастройка системы энергоснабжения, контактной сети, изменился подвижной состав. На линию выпустили первые ленинградские вагоны МС и ПС производства завода «Красный Путиловец», а позже и более вместительные и современные вагоны ЛМ-33 и ЛП-33. Депо Княжево на проспекте Стачек стало трамвайным парком – сначала имени Ивана Ефимовича Котлякова, затем трампарком №9, в наши дни это Трамвайный парк №8.

В годы Великой Отечественной войны пути Оранэлы были перерезаны линией фронта. Вагоны трамвайного парка были наполнены балластом и составлены один за другим на подходе к Ленинграду – всего в одном километре от линии фронта. За годы войны линия со стороны Стрельны была разрушена практически до основания – не осталось ни контактной сети, ни столбов, ни мостов, по которым пролегали пути. Со стороны города по путям Стрельнинской линии движение осуществлялось только на участке от Нарвских ворот до путепровода у Кировского завода. Здесь курсировал трамвайный поезд «Бесстрашный» в составе паровоза и двух трамвайных вагонов.

Послевоенное восстановление линии началось в 1947 году. Стал активно развиваться как Трамвайный парк им. И.Е. Котлякова, так и вся Стрельнинская линия.

Фото из архива Музея Оранэлы

Существующий сегодня участок спроектированной изначально Оранэлы – важная транспортная артерия на юго-западе Петербурга: через исторические пути пролегают трассы маршрутов №36, 41, 52, 56, 60.

Буквально месяц назад маршрут 56-го трамвая тоже дотянулся до Стрельны и следует до новой станции метро «Юго-Западная». В будние дни «стрельнинские» трамваи №№ 36 и 56 перевозят из Стрельны в Петербург порядка 31,6 тысяч пассажиров.

В 2024 году Горэлектротранс провёл реновацию Стрельнинской линии, полностью обновил подвижной состав на этом направлении и брендировал вагоны исторической аббревиатурой «Оранэла». Тогда же была создана трамвайная экскурсионная программа «По Оранэле в Стрельну».

Начальнику маршрута Трамвайного парка №8 Оксане Гусевой довелось поработать на экскурсионных рейсах по Оранэле:

«Нужно понимать, что мы едем не обычным рейсом, а экскурсионным. Едем без остановок, но так, чтобы экскурсовод успевал рассказывать о значимых местах, потому что в этот момент в салоне любознательные пассажиры, которые пришли открыть для себя что-то новое. Работая на линии, не думаешь, что было раньше в том или ином месте 36-го маршрута - какие здания стояли или какие события происходили. Но в особенных рейсах замечаешь разницу с реальностью. Я чувствую себя как-то ответственнее, чем обычно, хочется, чтобы люди больше узнали об исторических событиях. Особенно, чтобы молодое поколение знало о том, что происходило раньше по этому маршруту. На конечной в Стрельне часто спрашивают, какими трамваи были раньше, и я всегда отвечаю, тоже делюсь знаниями. Я надеюсь, что этот маршрут останется в истории нашего города».

Во время поездки на трамвае по Стрельнинской линии можно увидеть дошедшие до наших дней исторические достопримечательности: Усадьбу Алекса́ндрино (Чернышову дачу), усадьбу Новознаменку, дачу Сиверса (больницу О. Фореля, ДК Кировец) и другие. Глубоко символично, что программа «По Оранэле в Стрельну» стартует и заканчивается у памятника Блокадному трамваю. За информацией о новом сезоне трамвайных путешествий «По Оранэле в Стрельну» можно следить на ресурсах ГЭТ.

Также историю линии хранит Музей Оранэлы, расположенный напротив Трамвайного парка №8 в бывшем помещении тяговой подстанции Княжево. Она была возведена специально для проекта электрической железной дороги в начале XX века.