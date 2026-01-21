В честь 110-летия Оранэлы в Трамвайном парке №8 открылась художественная выставка

Праздничный день для Трамвайного парка №8, которому исполнилось сегодня 110 лет, начался со знакомства с выставкой «Трамвай художников». Проект подготовлен специально к 110-летию Ораниенбаумской электрической линии при участии Ассоциации художников «Новые передвижники» и Музея Оранэлы. Экспозиция включила 48 полотен, которые, в том числе были вдохновлены летним пленэром в Трамвайном парке №8.

Работы художников разместились в административном корпусе Трамвайного парка №8 до 21 февраля. Картины в техниках акварель, масло и акрил посвящены работе трамвайных линий Петербурга. Конечно, главный акцент тематической выставки сделан на индустриальные пейзажи, связанные с Трамвайным парком №8 и историей Оранэлы. На картинах можно разглядеть и даже узнать работников парка, что оказалось особенно по душе и близко коллективу.

Например, на картине Светланы Мясниковой «Будни трамвайного парка №8» увидел себя слесарь по ремонту подвижного состава Андрей Боловенков:

«Мне картина понравилась, я даже не ожидал, что так хорошо получится изобразить мою работу со стороны».

Начальник производственно-технического отдела Елена Клабукова тоже побывала на выставке в числе её первых посетителей:

«Запечатлели наших сотрудников, что очень интересно. Возможно, когда-нибудь внук Андрея Боловенкова увидит эту картину и будет знать, что его дедушка когда-то ремонтировал трамвай и попал в историю. Хорошо, что наши люди попали на полотна, они себя увидят и узнают. Картины очень красивые, у них сочные цвета со всеми изображёнными временами года. Интересно, что трамваи изображены не только современные, но и те, которые ездили по городу раньше».

Сами художники признают особую эстетику и красоту петербургского трамвая. Особое впечатление - современные будни исторической Оранэлы, по путям которой проходят трамвайные маршруты парка. Член Ассоциации художников «Новые передвижники» Светлана Юрченкова уже второй раз принимает участие в проекте «Трамвай художников»:

«Я не могла не изобразить ваш исторический 36-й маршрут. На мой взгляд, самый красивый, изящный, стильный трамвай «Витязь-М» у меня изображён зимой – снег подчёркивает его ярко-красный оттенок. Мне очень хотелось этот маршрут запечатлеть. Эта работа написана непосредственно к выставке. Трамваи, на мой взгляд, самый романтичный вид городского транспорта».

Все работы корпоративной выставки можно посмотреть в нашей фотогалерее.

Вторая часть выставки в рамках художественного проекта к 110-летию Оранэлы откроется уже завтра в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, она включает порядка 150 работ. На них можно увидеть трамваи разных лет на петербургских магистралях. Посетить выставку в ЭВК ГЭТ смогут все желающие по стандартному входному билету.