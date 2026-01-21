Трамвайный парк на проспекте Стачек в лицах

Трамвайный парк на проспекте Стачек занимает территорию бывшего депо Княжево, построенного 110 лет назад для обслуживания «первой русской электрички» - Ораниенбаумской электрической линии. После передачи трамваев Оранэлы в городское трамвайное хозяйство в 1929 году депо стало трамвайным парком. В разные годы подразделение имело различные порядковые номера, а после переезда с ул. Маршала Говорова Трамвайного парка №8 это наименование окончательно закрепилось за парком на проспекте Стачек. Сегодня Трамвайный парк №8 остаётся передовым объектом городской трамвайной инфраструктуры, который вместе с тем хранит богатую историю.

От депо Княжево к Трамвайному парку №8

Депо Княжево для обслуживания «Ораниенбаумской электрической линии» открылось 110 лет назад, 21 января 1916 года, и изначально было частным предприятием. Уже с 1920 года Оранэла была отнесена к ведению Наркомата Путей Сообщения, то есть фактически к железным дорогам. А в 1929 году линию передали в городское трамвайное хозяйство, так депо Княжево стало трамвайным парком в структуре Ленинградских городских железных дорог (ныне - Горэлектротранс). В разные годы трамвайный парк носил порядковый номер 9 и имя Ивана Ефимовича Котлякова. Кстати, памятник революционеру можно увидеть и в наши дни на территории уже нынешнего Трамвайного парка №8.

В современном Трамвайном парке №8 согласно программе развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее» идёт обновление подвижного состава. В настоящий момент из 110 трамваев парка 75% – новые вагоны 71-923М «Богатырь-М», 71-931М «Витязь-М» и «Витязь Ленинград», которым нет и 8 лет.

Трамвайный парк №8 обслуживает 5 маршрутов: №№ 36, 41, 52, 56, 60. В среднем их пассажиропоток в будни составляет порядка 84 тысяч пассажиров. Всего же за 2025 год трамваи «восьмого» парка перевезли 23,4 млн пассажиров.

Протяжённость маршрутной сети Трамвайного парка №8 составляет 65,1 км. Под занавес 2025 года, в конце декабря, её длина увеличилась за счёт продления маршрута №56: теперь трамваи следуют от конечной станции в Стрельне до новой станции метро «Юго-Западная».

Наша трамвайная семья

Видео подготовил коллектив Трамвайного парка №8

В современном Трамвайном парке №8 трудится 663 человека, которые каждый день обеспечивают работу 110 линейных трамваев.

Среди тружеников парка есть те, кто отдали десятки лет родному подразделению. Например, главный инженер парка Сергей Клещевников работает здесь уже более 45 лет и всегда охотно делится опытом с молодыми транспортниками.

Особо отмечают в коллективе и опыт заместителя директора парка по организации перевозок Марины Гребёнкиной, которая начала свой путь в профессии с работы кондуктором более 28 лет назад.

Старший мастер по ремонту подвижного состава Артём Грибошенко работает в парке 16 лет. Именно он возглавил ремонт современного подвижного состава, когда началось его обновление в парке. Он занимается не только ремонтом, но и улучшениями, послеаварийными восстановлениями, обучением сотрудников.

Слесарь по ремонту подвижного состава Максим Качалов проработал в парке 36 лет и успешно передаёт опыт новым сотрудникам.

Среди молодежи отмечают интерес к профессии и своему делу слесаря-электрика по ремонту электрооборудования подвижного состава Германа Богданова.

Вагоновожатая Зоя Фролова с парком более 44 лет. Она входит в число самых опытных и долго работающих водителей во всём Горэлектротрансе. Любопытно, что работая в качестве наставника для молодых водителей, в своё время она была наставником и нынешнего заместителя директора парка по организации перевозок марины Гребёнкиной.

Начальник маршрута Надежда Силантьева – тоже в числе тех, кто с родным парком долгие годы. Уже 40 лет она трудится здесь.

Среди молодых водителей в парке отмечают работу Елены Ефановой, члена Молодёжки ГЭТ. Помимо добросовестного исполнения обязанностей водителя она находит время на посещение детских домов, проводит в них мастер-классы на транспортную тематику. В том числе, ведёт профориентационную работу, рассказывая детям о трамваях и троллейбусах.

Ещё один яркий представитель молодежи Трамвайного парка №8 - помощник директора по развитию производственной системы Вадим Канцелярчик. Он пришёл в парк несколько лет назад и начинал с позиции специалиста по техническому обучению. Благодаря ему подразделение занимает одну из лучших позиций в структуре ГЭТ по показателям бережливого производства. Вадим Валентинович также активно развивает профориентационное направление и популяризует среди юных петербуржцев отрасль ГЭТ.

В 2025 году парк регулярно проводил профориентационные мероприятия, встречал на производственных экскурсиях школьников и студентов. Также парк принимал гостей и из Мариуполя. А по субботам трамваи парка выходили в экскурсионные рейсы «По Оранэле в Стрельну», предусматривающие посещение фронтового филиала Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Стрельне.

Вместе с работой коллектив парка любит и совместный корпоративный досуг: на территории оборудованы волейбольная и спортивная площадки с силовыми тренажерами. Совместно с Молодёжным советом ГЭТ работники расчертили специальную площадку для тренировок по игре в городки – в прошлых сезонах «БЗЛ» современные «котляковцы» занимали призовые места в городошном спорте.

Летом в парке всегда много зелени и цветов. Творчество царит и внутри административного здания: стены украшают полотна картин и мозаик, выполненных собственными силами работников.

Летний художественный пленэр

для подготовки выставки к 110-летию Оранэлы

Директор Трамвайного парка №8 Денис Рогожников поздравил коллектив с юбилеем Княжевского депо:

«Уважаемые коллеги! Сегодня мы отмечаем 110-летие трамвайного депо Княжево. Это не просто дата, это история, наполненная трудом, преданностью и профессионализмом каждого из вас. За эти годы депо прошло множество испытаний, но всегда оставалось надёжным и важным элементом городской транспортной системы.

Поздравляю всех с этим знаменательным событием! Желаю нашему коллективу дальнейших успехов, стабильности и процветания. Пусть наши трамваи продолжают радовать пассажиров комфортом и безопасностью, а работа в парке приносит радость и удовлетворение. Спасибо за ваш труд, за преданность делу и за то, что делаете наш город лучше! С праздником!».