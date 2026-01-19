Состоялось второе заседание по уголовному делу в связи с порчей памятника Блокадному трамваю

19 января в Санкт-Петербургском городском суде состоялось второе судебное заседание по делу об осквернении памятника Блокадному трамваю. Случай произошёл 27 июля 2025 года, в год 80-летия Великой Победы, что вызвало широкий общественный резонанс. На втором заседании сторона обвинения представила материалы и доказательства, приложенные к делу. Следующее заседание назначено на 26 января.

Прокуратура Санкт-Петербурга в ноябре 2025 года утвердила обвинительное заключение по двум статьям уголовного кодекса:

- пп. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение и осквернение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению объекта, группой лиц по предварительному сговору),

- ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Первое заседание по делу состоялось в городском суде 12 декабря 2025 года.

На втором судебном заседании присутствовала жительница блокадного Ленинграда Людмила Михайловна Смирнова. Она является членом секции Героев Социалистического Труда Совета ветеранов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Будучи ветераном, принимает участие в памятных акциях, ежегодно проводимых у памятника Блокадному трамваю. В мае 2023 года Людмила Михайловна также принимала личное участие в церемонии запуска мариупольского трамвая.

«Когда я узнала об этом случае, у меня это в голове не укладывалось. Тем более, у одного из подсудимых бабушка – жительница блокадного Ленинграда. Блокадный трамвай – это ведь символ нашего города. Особенно 12-й маршрут, который ходил по Большой Охте, и я на нём ездила, это тогда была единственная связь с центром. Поэтому невозможно оправдать такие поступки. Почти на том месте, где сейчас памятник – в блокаду был последний рубеж обороны. Трамвайные вагоны нагрузили песком и камнями и перевернули, чтобы не допустить врага на Кировский завод. 15 апреля мы отмечаем возобновление трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Вы представляете какой это был праздник? До сих пор закрываю глаза и слышу этот звонок! Это символ, что город жив, символ надежды. Я очень хочу, чтобы у молодёжи даже в мыслях не было – осквернить памятник. И наказание должно быть справедливым по всей строгости, чтобы эта ситуация стала уроком для всех», - рассказала ветеран, жительница блокадного Ленинграда Людмила Михайловна Смирнова.

На сегодняшний день памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек восстановлен. Весь коллектив Трамвайного парка №8 принимал участие в поиске редких деталей для подлинного вагона блокадной поры МС, в том числе стекол для фар. Привести в порядок вагон удалось в считанные дни, в год 80-летия Великой Победы это было делом чести для трамвайщиков. 18 января, в День прорыва блокады Ленинграда у монумента прошла традиционная памятная акция – сотрудники Трамвайного парка №8 возложили цветы и почтили память ленинградских трамвайщиков минутой молчания.