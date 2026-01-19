Работники Трамвайного парка №8 возложили цветы к Блокадному трамваю

В Горэлектротрансе в день 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда вспоминали подвиг ленинградских трамвайщиков. Акцию Памяти организовал Трамвайный парк №8 у мемориала Блокадному трамваю на проспекте Стачек. Транспортники почтили минутой молчания память своих коллег-работников ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления и возложили цветы к подножке исторического вагона МС.

В годы войны Трамвайный парк №8 был ближайшим к линии фронта: его законсервировали, а на его территории расположилась военная часть. Петергофское шоссе перегородили вагонами парка, нагруженными песком и камнями.

Конечной точкой для пассажирских трамваев со стороны города были Нарвские ворота. Дальше в направлении фронта по путям Оранэлы, оставшимся на территории Ленинграда, функционировала только подвозная трамвайная линия для фронтового трамвая, который обеспечивал нужды фронта: линию использовали для снабжения фронта боеприпасами и продовольствием, а также эвакуации раненых.

В блокаду движение трамвая, единственного пассажирского транспорта в городе, прерывалось лишь однажды. Из-за перебоев с электроэнергией с декабря 1941 года транспорт остановился. Но уже 15 апреля 1942 года трамваи вернулись на улицы города – этот день жители осаждённого Ленинграда вспоминают как новую надежду на мир и приближение Победы.

В память о роли блокадного трамвая в судьбе осажденного Ленинграда и военной истории Трамвайного парка №8 на проспекте Стачек, 114 на монумент установлен подлинный блокадный вагон МС. Инициатором создания памятника был начальник Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаил Хрисанфович Сорока. Правда, сам он до этого события не дожил. Теперь его воспоминания передают новым поколениям его потомки, они продолжают жить в доме на Советской улице, откуда Михаил Сорока каждый день уходил руководить блокадным трамваем. В 2023 году на доме установили мемориальную доску «командиру блокадного трамвая».