Свидетель и участник Дня прорыва блокады Ленинграда - Блокадный трамвай на проспекте Стачек

18 января исполняется 83 года со Дня прорыва блокады Ленинграда. До полного освобождения города, до счастливого Дня Победы ещё далеко, но осажденный Ленинград жив: в нем звенят трамвайные звонки и осуществляется пассажирское движение. Блокадные трамваи в годы войны были единственным общественным транспортом. В декабре 1941 года, когда движение остановилось из-за нехватки электричества, сразу стало очевидно, что без трамвая, экономившего драгоценные калории, ленинградцам не выжить. Гигантских усилий потребовало возобновление движения, и 15 апреля 1942 года пассажирские трамваи вернулись. В наши дни о подвиге ленинградских трамвайщиков напоминает памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек.

До войны в городе работали порядка 2000 трамваев, это был основной вид городского общественного транспорта. Перебои с электроэнергией в декабре 1941 года не остановили все трамваи мгновенно, некоторые вагоны работали вплоть до января 1942 года, когда движение окончательно встало. Пока тянули «кабель жизни» по дну Ладожского озера для прорыва энергетической блокады, которая состоялась в сентябре 1942 года, город нашел возможность запитать трамвайную контактную сеть от одного из генераторов ГРЭС в Уткиной заводи. 15 апреля 1942 года пассажирский трамвай вновь вернулся на ленинградские улицы. Сначала были открыты пять маршрутов – №№ 3, 7, 9, 10, 12 – по которым отправились 116 поездов (317 вагонов). Они были организованы таким образом, чтобы пассажиры могли добраться из любой одной части города в любую другую максимум с одной пересадкой.

Чаще всего на сохранившихся блокадных фотографиях встречался маршрут №12 в самом центре города, он проходил от Барочной улицы через нынешний Невский проспект к Большой Охте. Поэтому вагон-памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек было решено экипировать маршрутоуказателями именно 12 маршрута.

После прорыва блокады Ленинграда маршрутная сеть постепенно начала возвращаться к довоенному времени, трамваи поехали по тем улицам, которые ранее считались прифронтовыми. Так, весной 1943 года был запущен паровоз с двумя трамвайными вагонами, который перевозил рабочих за Нарвские ворота к Кировскому заводу. До этого трамваи со стороны города доезжали только до Нарвских ворот. Трамвайному поезду до Кировского завода ленинградцы дали имя «Бесстрашный».

В военные год работали трамваи моделей МС (моторный стальной) и ЛМ-33. Поэтому памятником Блокадному трамваю стал подлинный вагон МС, установленный на пьедестале у ворот Трамвайного парка №8, который был ближайшим к линии фронта. Инициатором появления в нашем городе памятника Блокадному трамваю был начальник Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаил Хрисанфович Сорока.

Вагон-памятник представляет собой трамвай, выпущенный в 30-х годах на заводе Красный Путиловец. Он служил пассажирам на протяжении всей Великой Отечественной войны и блокады, затем продолжил работать на линии, а после завершения пассажирской эксплуатации был переоборудован в служебный вагон. Впоследствии он был отреставрирован и установлен на проспекте Стачек, 114. Это произошло в 2007 году - в год 100-летия петербургского трамвая.

Стоишь на Стачек, ждешь сигнал…

«С годами тему Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда чувствую острее», - говорит Марина Витальевна Федорова, чье стихотворение мы сегодня публикуем. Этот город родной для нее с десятилетнего возраста, когда семья переехала к дедушке. Ее родители – дети войны; соседи по квартире, мамы одноклассников – блокадники.

Особое чувство вызывают символы блокадного Города, и среди них – памятник трамвайному вагону на проспекте Стачек. Увидев на днях из окна трамвая №36 его заснеженную шапочку, Марина Витальевна поняла, насколько этот маленький вагончик горд и непобедим.

Уже дома пришли строки о нем. Стихи переслала подруге, ветерану Трамвайно-троллейбусного Управления Ленинграда Петровской Лизе Ароновне. А уже она переслала текст в родную редакцию корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские Магистрали». Вы читаете эти строки благодаря именно ей.

Памятнику блокадному трамвайному вагону на пр. Стачек.

Трамвай заснеженный, блокадный,

Стоишь на Стачек, ждешь сигнал…

Как много дней ты беспощадных

В войне прошедшей повидал!

Снаряда вой и – останова.

Повисли провода к земле.

И пассажир привычно, ловко

Бежит к парадной в том крыле.

А ты не можешь и не должен

Бежать от смерти: тока нет.

Токоприемник покорёжен, сложен –

Да, на войне, как на войне.

Ты ждешь апрель сорок второго?

Придет, капелью засверкав.

Подключат провод – вот и снова

Ты дашь звонок, на мост взбежав.

Придет Победа. Гарь и порох

С тебя отмоют, отскребут.

И на проспект, где листьев шорох,

Где был когда-то твой маршрут.

Марина Витальевна Федорова, Санкт-Петербург, 2026 год