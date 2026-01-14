Горэлектротранс поднял стипендии будущим водителям на 7% и ввёл «подъёмные» 100 тысяч рублей

В Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс» с 1 января 2026 года вслед за повышением на 10% зарплаты в Горэлектротрансе повысили стипендии будущим водителям электротранспорта, обучающимся в УКК ГЭТ. Это уже третье повышение стипендий в УКК ГЭТ с начала 2025 года. Нынешнее повышение выплат учащимся на водителей трамвая или троллейбуса составило 7%. Также с 2026 года для водителей-выпускников УКК ГЭТ и уже опытных водителей из других городов, впервые трудоустроившихся в петербургский Горэлектротранс, введены «подъёмные» выплаты 100 тысяч рублей к первой заработной плате.

Стипендии

С новым повышением стипендии на 7% в период теоретического обучения и учебной практики в Учебно-Курсовом комбинате ГЭТ ученики водителей трамвая и троллейбуса будут получать 35 000 рублей в месяц за отличные результаты. Для хорошистов стипендия составит 33 750 рублей, для тех, кто получал тройки — 31 250 рублей в месяц. Ранее стипендии в зависимости от успеваемости варьировались в диапазоне от 28 750 до 32 750 рублей.

Также с начала года вырос размер стипендии во время пассажирской практики для будущих водителей троллейбуса – теперь размер выплат составит 77 385 рублей. Для водителей трамвай такой этап обучения не предусмотрен: они сразу приступают к работе на линии, минуя пассажирскую практику.

Напомним, стипендии в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ повышают третий раз с начала 2025 года. Первое повышение на фоне общего роста зарплат СПб ГУП «Горэлектротранс» составило в среднем 7% с 1 января 2025 года. А в октябре почти на 60% увеличили стипендию, выплачиваемую будущим водителям троллейбуса на пассажирской практике (тогда она составила 73 383 рубля).

«Подъёмные» выплаты для новых водителей

С 2026 года в соответствии с новым Коллективным договором Горэлектротранс запустил программу поддержки для недавних выпускников Учебно-курсового комбината ГЭТ. Также действие программы распространяется и на иногородних опытных водителей, впервые трудоустроившихся в петербургский Горэлектротранс. Новичкам полагается единовременная выплата 100 000 рублей к первой заработной плате.

Кроме этого, иногородние ученики Учебно-курсового комбината ГЭТ в первые полгода имеют возможность получать компенсацию за аренду жилья в размере 25 тысяч рублей ежемесячно.