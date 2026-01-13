«Петербургские магистрали»: всегда на связи!

13 января российская печатная пресса отмечает профессиональный праздник. У его истока – петровские «Ведомости», которые ведут свою историю с 1703 года. Корпоративная газета Горэлектротранса «Петербургские магистрали», конечно, моложе, но тоже имеет солидный возраст – в этом году ей исполняется 81 год. Транспортники называют своё издание ровесником Великой Победы, ведь приказ об учреждении газеты «Ленинградский трамвай» (в наши дни это «Петербургские магистрали») вышел сразу после Великой Отечественной войны – 11 мая 1945 года. Уже 1 июня 1945 года первый выпуск увидел свет.

«Петербургские магистрали» задумывались как корпоративная газета, объединяющая различные коллективы ГЭТ, которые работают в подразделениях, трамвайных и троллейбусных парках по всему городу. До войны некоторые парки выпускали свои местные издания, а с появлением «Петербургских магистралей» единая транспортная газета стала освещать жизнь всего предприятия и объединила всю читательскую аудиторию.

В новейшей истории редакция газеты развилась в современную Пресс-службу, сохранившую редакцию «ПМ» в своей структуре. Сегодня корпоративная газета ГЭТ продолжает традиции производственной журналистики. Даже в век цифровой информации печатное издание находит своего читателя и выполняет изначально заложенные функции: рассказывать о людях труда и популяризовать транспортные профессии, удовлетворять информационный запрос коллективов, передавать историю новым поколениям транспортников. «Петербургские магистрали» - это собеседник, друг, рассказчик и слушатель, который всегда на связи!

Александр Васильев, водитель Троллейбусного парка №6:

«Несмотря на то, что наше поколение всё же больше интересуется онлайн-источниками, корпоративной газете «Петербургские магистрали» всё равно удаётся сохранять позиции, потому что её функция – не только информирование, а ещё сохранение традиций, укрепление корпоративной культуры, улучшение взаимодействия между подразделениями. Мне больше всего нравится читать о людях, о сотрудниках, о коллегах и их достижениях – в общем, о таких же транспортниках, как и я. Материалы в газете всегда красочные, с яркими фотографиями – если вижу где-то в парке свежие номера – всегда обращаю внимание, беру почитать».

Галина Махина, начальник Административно-хозяйственного отдела, председатель профсоюза Трамвайного парка №5:

«В газете отражена вся жизнь нашего Горэлектротранса – конечно, её интересно читать: про молодёжь, про другие парки, про новый подвижной состав, про новые технологии. Это еще и способ перенять опыт – посмотреть, что там у коллег из других подразделений, какие у них мероприятия, чего бы нам такого интересного тоже организовать. В новогоднем номере прочла про Трамвайный парк №7, который посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов – это почётно. На фотографиях видно, какой парк стал красивым и передовым после реконструкции. Теперь хочется лично приехать посмотреть. Очень нравится читать про наш детский лагерь в рубрике «Зарница – озорница», знаю, что дети туда за несколько месяцев записываются. Я больше 40 лет работаю и видела нашу газету в разные годы. Сегодня она идёт в ногу со временем – красочная, современная, информативная, её приятно читать. Надеюсь, «Магистрали» и дальше будут развиваться и нас радовать новостями».

Сергей Баричев, основатель Музея Оранэлы:

«Петербургские магистрали» – издание уникальное, оно сохраняет лучшие традиции производственных «многотиражек» советского периода. Сейчас к 110-летию Оранэлы и Трамвайного парка №8 мы готовим издание книги легендарного трамвайщика Леонида Германовича Питкянена. Поэтому приходится листать подшивки «Магистралей» за несколько десятилетий, чтобы собрать драгоценный материал из его публикаций. Первая его статья относится к 1951 году, а последняя – к 1996-му (всего он прожил почти 100 лет!). По ходу зачитываюсь и другими интереснейшими статьями об истории, технике, решении возникающих проблем и, конечно, о людях, благодаря которым уже почти 120 лет на улицы нашего города бесперебойно выходят трамваи-труженики. Как постоянному читателю, само собой, хочется, чтобы любимая газета была потолще и выходила почаще!»