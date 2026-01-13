В ДОЛ «Зарница» завершилась самая сказочная смена в году

2026 год зарничники встретили в настоящей зимней сказке. Пушистый снег, разноцветный салют, увлекательная программа… Всё это соответствовало волшебному названию новогодней смены «Транспортные приключения или мир искрящихся путей», на которой в ДОЛ встречали 121 ребёнка. Теперь ребята полны сил, чтобы начать самую длинную учебную четверть, а «Зарница» будет ждать их на новой весенней смене.

На зимних каникулах в ДОЛ ребята искали снежного человека в экспедиции «Снежный след» и поздравляли друг друга с Рождеством, исполняя колядки и играя в традиционные народные игры. Также им запомнились представление театра «Чемодан», мастер-класс Аварийно-восстановительной службы «Носорог». Зарничники принимали участие в конкурсе на лучший новогодний костюм, раскрашивали красками снег и, конечно, весело катались на богатырской горке.

Новая встреча друзей в ДОЛ «Зарница» состоится уже на следующих каникулах. Весенняя смена «Зарница будущего: версия 5.0» пройдёт с 28 марта по 5 апреля.