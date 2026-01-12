Электротранспорт перевёз более 5,2 млн пассажиров за праздники

Фото: Олег Соловьёв

С 30 декабря по 11 января на маршрутах петербургского Горэлектротранса по расписанию выходного дня ежедневно работали порядка 400 трамваев и троллейбусов. Дважды была организована круглосуточная работа некоторых маршрутов – в ночь на 1 и на 6 января. Всего за праздничные дни электротранспорт перевёз более 5,2 млн пассажиров.

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге работали троллейбусы №№ 2, 23, 46, а также трамваи №№ 39, 55, 60, 100. Они перевезли более 9,2 тысяч пассажиров. В рождественскую ночь на маршруты выходили троллейбусы №№ 23, 46, которыми воспользовались 800 человек.

С 20 декабря по 12 января на улицах города работали трамваи «Светлячки» проекта #ВолшебныйТрамвай. Два пассажирских вагона «Витязь-М», украшенных новогодней иллюминацией, курсировали по маршрутам №60 и №100. В этом году к ним присоединился и «волшебный» троллейбус Тролза-5265.08 «Мегаполис», который обслуживал пассажиров на маршруте №41. Вместе «Светлячки» перевезли более 48,6 тысяч пассажиров.

Также праздничное настроение в центре города создавала «Передвижная станция снеговиков», обустроенная на базе грузового трамвая Службы пути. За управлением праздничным вагоном можно было застать настоящих Деда Мороза или Снегурочку.