Уборка снега в период последних праздничных выходных

Горэлектротранс готовится к организации выпуска трамваев и троллейбусов на линию в полном объеме по расписанию будних дней с 12 января. Служба пути отчиталась об уборке снега в период с 10 по 11 января на объектах Горэлектротранса.

Служба пути Горэлектротранса своими силами очищает 226,4 км путей с применением снегоуборочной рельсовой техники. При очистке стрелок, путей и габаритов на узлах и конечных пунктах задействовано в дневную смену 20-25 монтеров пути, в ночную - 45-50 монтеров пути. Всего в работе задействовано 23 единицы техники: 15 снегоуборочных вагонов и 8 единиц пневмоколесной техники (тракторов, экскаваторов и другой тяжелой снегоуборочной спецтехники).

Посадочные площадки трамвая, расположенные на обособленном от автодороги полотне, в количестве 544 штук убираются силами подрядной организации. Задействованы порядка 40 человек и до 16 единиц техники.

Так, например, осуществляется уборка зоны трамвайных путей моста Александра Невского, эстакады Володарского моста, Кронштадтского путепровода, Пискаревского путепровода.

Работы по содержанию троллейбусных площадок 6 конечных станций включают механизированную и ручную уборку с вывозом снега в период снегопада и также осуществляются силами подрядчика.

Уборка и вывоз снега с отстойно-разворотных троллейбусных площадок в ведении Горэлектротранса осуществляется механизированным способом с применением специализированной техники Автобазы ГЭТ по утвержденному графику.

Уборка и вывоз снега с других отстойно-разворотных троллейбусных площадок по принадлежности осуществляется силами соответствующих профильных ведомств.

Трамвайные и троллейбусные парки на своих территориях осуществляют уборку снега собственными силами с использованием закрепленной за ними автоспецтехники в количестве 46 единиц.

Взаимодействие по уборке уличной сети происходит в онлайн режиме по связи центрального диспетчера ГЭТ со всеми задействованными в этой работе ведомствами и специалистами, включая получение информации с линии непосредственно от водителей.