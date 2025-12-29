Водителям ГЭТ вручили знаки «За безаварийную работу» высшей степени

Нагрудный знак «За безаварийную работу» первой степени получили 22 водителя Горэлектротранса. Престижной ведомственной наградой Министерства транспорта РФ отмечены водители, представляющие практически все трамвайные и троллейбусные парки. Они проехали более 400 тысяч км без ДТП, заботясь о безопасности и комфорте пассажиров. В церемонии вручения наград, которая прошла на Сызранской улице, принял участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Фото:

Денис Минкин приветствовал водителей, обеспечивающих безопасные, быстрые, комфортные перевозки в актовом зале Управления ГЭТ. Он особенно подчеркнул человеческую сторону получения знаков «За безаварийную работу», за которой стоят реальные жизни и здоровье людей.

«По поводу безаварийной езды много можно пафосных речей сказать, если по-человечески говорить – ДТП, к сожалению, это наша практика, это неизбежная часть нашей работы, от которой не уйти. И когда они происходят не по вине водителей ГЭТ, то наша совесть вроде бы спокойна, но это людские судьбы, это здоровье людей. К ДТП нельзя привыкнуть, как к какой-то рутине, вроде бы это просто статистика, но к ней невозможно безэмоционально относиться. Спасибо вам за вашу безаварийную высокопрофессиональную работу и что за ваших пассажиров мы можем быть спокойны», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.