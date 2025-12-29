Водителям ГЭТ вручили знаки «За безаварийную работу» высшей степени

Нагрудный знак «За безаварийную работу» первой степени получили 22 водителя Горэлектротранса. Престижной ведомственной наградой Министерства транспорта РФ отмечены водители, представляющие практически все трамвайные и троллейбусные парки. Они проехали более 400 тысяч км без ДТП, заботясь о безопасности и комфорте пассажиров. В церемонии вручения наград, которая прошла на Сызранской улице, принял участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.
Также на церемонии награждения водителей поздравили заместитель директора Горэлектротранса по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов и начальник службы безопасности движения Алексей Лепешкин.
Для водителя-наставника Троллейбусного парка №6 Анны Царевой было неожиданностью получить такую весомую награду, несмотря на то, что водителем троллейбуса в Горэлектротрансе она работает с 1983 года. В уже родном, шестом парке она трудится 31 год. Знает каждый маршрут. Последние три года обучает молодых водителей управлению электротранспортом.
«Сейчас работать сложно, транспорта на дорогах становится всё больше. Поэтому я говорю своим ученикам: «Голова должна быть повёрнута у водителя на 360 градусов. Он должен предвидеть возможную аварийную ситуацию, предугадать действия водителя, который движется рядом. Определить это можно по манере вождения. Конечно, всё приходит с опытом. Также важно избегать резкого торможения, чтобы не пострадали пассажиры. У меня на рейсах были случаи, когда в троллейбус врезались легковушки, приходилось маневрировать, поэтому падений в салоне удавалось избежать», – поделилась водитель-наставник Троллейбусного парка №6 Анна Царева.
Нагрудным знаком отличия «За безаварийную работу» I степени отметили и водителя Трамвайного парка №1 Анну Смирнову. В парке она работает с 2002 года. Правда, лично присутствовать на торжественной церемонии она не смогла, но поделилась радостью от заслуженной награды.
«Мне очень приятно. Работа – непредсказуемая, труд – тяжёлый. Я не даю себе расслабиться и держу всё под контролем. Считаю, что заслуга безаварийного движения в Горэлектротрансе – это и заслуга руководства, потому что сейчас очень многое делают в этом направлении: в аварийных местах, на перекрёстках устанавливают бело-лунные светофоры, появляются новые дорожные знаки, ограждения. Например, от площади Московские ворота до Малой Митрофаньевской улицы поставили делиниаторы, чтобы автомобили не заезжали на трамвайную линию и не мешали движению», – рассказала водитель Трамвайного парка №1 Анна Смирнова.
Всего в этом году нагрудным знаком Минтранса «За безаварийную работу» отмечены 57 водителей ГЭТ. Знак I степени получили 22 водителя, 17 - отмечены знаком II степени, 18 - награждены знаком III степени. Также в дополнение к награде водителям предусмотрена премия в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.