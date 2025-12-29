Где летают «Светлячки»? В городе работает новогодний транспорт проекта #ВолшебныйТрамвай

Ежегодно новогодний Петербург украшается особенным праздничным атрибутом – «Светлячками». Так петербуржцы называют электротранспорт с праздничной иллюминацией проекта #ВолшебныйТрамвай. Как большие ожившие ёлочные игрушки, усыпанные огоньками трамваи и троллейбусы дарят пассажирам ощущение чуда и праздника. Теперь в волшебной «транспортной семье» - пополнение. К пассажирскому транспорту присоединилась «Передвижная станция снеговиков» - гигантский арт-объект, представляющий собой вагон-пикап с фигурами Деда Мороза, Снегурочки и снеговиков.

Весь праздничный транспорт с иллюминацией за несколько дней до Нового года съехался в Трамвайный парк №8, где проходил смотр подвижного состава поставки 2025 года с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В рамках визита был дан официальный старт ежегодной новогодней акции Горэлектротранса #ВолшебныйТрамвай.

На новогоднее праздничное дежурство заступили:

«Светлячок» - трамвай Витязь-М с бортовым №0119 Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка. Курсирует по маршруту №100: Придорожная аллея - пр. Энгельса - пр. Просвещения - ул. Руставели.

«Светлячок» - Трамвай Витязь-М с бортовым №8926 Трамвайного парка №8. Курсирует по маршруту №60: Корабельная ул. - Кронштадтская ул. - пр. Стачек - ул. Маршала Казакова - ул. Десантников - Петергофское шоссе – ЛЭМЗ.

«Светлячок» - ТУАХ Тролза-5265.08 «Мегаполис» с бортовым №1001 Троллейбусного парка №1. Курсирует по маршруту №41: Ул. Васи Алексеева по ул. Васи Алексеева, пр. Стачек, пр. Маршала Жукова, Ленинскому пр., пр. Героев, ул. Адмирала Трибуца, Петергофскому шоссе, в обратном направлении по ул. Адмирала Черокова.

Передвижная станция снеговиков на вагоне-пикапе. Грузовая платформа с краном ГСВ-100 Службы пути с праздничными гирляндами, фигурами Деда Мороза, Снегурочки, снеговиков и другими декоративными элементами. В этом году декорации появятся и на кране, установленном на платформе. Курсирует в темное время суток, в период с 16:00 до 22:00, в центре города без пассажиров на борту.

«Передвижная станция снеговиков» в своей обычной жизни

Вагон ГСВ-100 в повседневной практике представляет собой грузоподъемный трамвай для перевозки различный объектов, необходимых Службе подвижного состава и Службе пути, таких как инструменты, рельсы, шпалы и т.д. Особенность его заключается в том, что он оборудован подъемным краном, который позволяет поднимать и грузить тяжелые предметы. Просторная площадка предназначена для погрузки и транспортировки большого количества грузов, что значительно облегчает путейцам работу и весомо сокращает время проводимых ими работ.

Проект #Волшебный трамвай» - ежегодная новогодняя акция петербургского Горэлектротранса, которая проводится с 2016 года.