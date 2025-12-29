Где летают «Светлячки»? В городе работает новогодний транспорт проекта #ВолшебныйТрамвай

Ежегодно новогодний Петербург украшается особенным праздничным атрибутом – «Светлячками». Так петербуржцы называют электротранспорт с праздничной иллюминацией проекта #ВолшебныйТрамвай. Как большие ожившие ёлочные игрушки, усыпанные огоньками трамваи и троллейбусы дарят пассажирам ощущение чуда и праздника. Теперь в волшебной «транспортной семье» - пополнение. К пассажирскому транспорту присоединилась «Передвижная станция снеговиков» - гигантский арт-объект, представляющий собой вагон-пикап с фигурами Деда Мороза, Снегурочки и снеговиков.
Весь праздничный транспорт с иллюминацией за несколько дней до Нового года съехался в Трамвайный парк №8, где проходил смотр подвижного состава поставки 2025 года с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В рамках визита был дан официальный старт ежегодной новогодней акции Горэлектротранса #ВолшебныйТрамвай.
На новогоднее праздничное дежурство заступили:
«Передвижная станция снеговиков» в своей обычной жизни
Вагон ГСВ-100 в повседневной практике представляет собой грузоподъемный трамвай для перевозки различный объектов, необходимых Службе подвижного состава и Службе пути, таких как инструменты, рельсы, шпалы и т.д. Особенность его заключается в том, что он оборудован подъемным краном, который позволяет поднимать и грузить тяжелые предметы. Просторная площадка предназначена для погрузки и транспортировки большого количества грузов, что значительно облегчает путейцам работу и весомо сокращает время проводимых ими работ.
Проект #Волшебный трамвай» - ежегодная новогодняя акция петербургского Горэлектротранса, которая проводится с 2016 года.